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影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘭陽流動夜市業者林美利說，疫情造成生意蕭條，收入1千元剩1百、2百元，有人甚至沒開市，攤位數減了近一半，還有人半夜向她借奶粉錢。她形容：「很慘，慘到很慘！」算她還算好的，生意都掉了3分之牛，生活上只有4個字「苦不堪言」。記者羅建旺／攝影
蘭陽流動夜市業者林美利說，疫情造成生意蕭條，收入1千元剩1百、2百元，有人甚至沒開市，攤位數減了近一半，還有人半夜向她借奶粉錢。她形容：「很慘，慘到很慘！」算她還算好的，生意都掉了3分之牛，生活上只有4個字「苦不堪言」。記者羅建旺／攝影

疫情重創，宜蘭縣內的流動夜市業者哀嘆，平時賺1千，但現在開市賺1、2百，甚至開不了市，而攤位減半，「很慘，慘到很慘！」還有人半夜借奶粉錢，希望政府現金救助，「怨無不怨少」，只要能過生活就好。

國民黨針對新冠肺炎疫情延燒，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案提出發現金，宜蘭縣議會國民黨團今天與全國同步，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，全面訴求民意。

「現金最好用！」宜蘭縣議員林義剛表示，疫情重創觀光旅遊，現金最好用，發現金是紓困的及時雨，政府完善配套，同時，口罩產量夠，政府應該讓口罩更容易取得。

受疫情影響，利用晚上在宜蘭各鄉鎮輪流擺路邊攤討生活的蘭陽流動夜市業者更哀嘆：苦不堪言！這些業者周一在南方澳、周二在南澳、周三在清溝，周四在員山及頂竂，周五在頭城與礁溪，周六到冬山與馬賽，周日在蘇澳與礁溪設攤。

業者林美利說，疫情造成生意蕭條，收入1千元剩1百、2百元，有人甚至沒開市，攤位數減了近一半，有人想說既到夜市又沒開市賺到錢就不出來了。她形容：「很慘，慘到很慘！」算她還算好的，生意都掉了3分之牛，生活上只有4個字「苦不堪言」。

「還有人半夜向我借奶粉錢！」林美利說，夜市人生生活本就不容易，受此重創，生活不下去，夜市業者多半有小孩要養，她半夜三更就曾接到電話要向她借1千元，「美利姐！小孩子沒有奶粉錢了」，想想，當人家父母的，情何以堪？她半夜從宜蘭拿錢去員山給她。

林美利認為，現金最好用，因為生活都苦不堪言了，那來消費，那來的吃喝玩樂，希望用現金紓困，讓生活過得下去，金額上，看國家經費，大家都有即可，「怨沒不怨少」，希望快一點有。

另外，有關口罩取得，林美利說，夜市沒戴口罩與酒精消毒就不能營業與上工，大家一早就要排很長長龍去買，連生活都打亂了，「因為我們是夜生活，半夜甚至凌晨才收攤，沒辦法安心休息」希望能發給業者口罩。

疫情重創，宜蘭縣內的流動夜市業者生意蕭條。圖／業者提供
疫情重創，宜蘭縣內的流動夜市業者生意蕭條。圖／業者提供
國民黨針對新冠肺炎疫情延燒，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案提出發現金，宜蘭縣議會國民黨團今天與全國同步，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，全面訴求民意。記者羅建旺／攝影
國民黨針對新冠肺炎疫情延燒，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案提出發現金，宜蘭縣議會國民黨團今天與全國同步，召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，全面訴求民意。記者羅建旺／攝影

口罩 夜市 疫情

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