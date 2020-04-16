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評估疫情趨緩 花蓮縣議會恢復開議

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮縣議會上月以疫情嚴峻為由，率全國之先，順延臨時會、定期會開會時間；近日議會討論後，評估疫情趨緩，決定恢復開議，將於4月27日召開臨時會。

縣議會上月24日召開第7次臨時會期間，民進黨籍議會莊枝財提案，考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，希望延會，雖有議員現場反對，但多數議員附議，全案通過。

臨時大會延後，連帶隨後的第8次臨時會、定期大會時程也順延。因花蓮一直維持零確診，卻是第一個議會喊卡的縣市，延會決議引起地方議論，不少網友批評議員們「領錢不做事」。

花蓮縣議會昨天宣布將於4月27日恢復召開第7次臨時會。議長張峻今天表示，當時延會考量清明連假，讓縣府專心防疫，近日來許多議員反映，連假至今花蓮仍然零確診，討論後決定恢復開會。

對於外界批評，張峻解釋，議員工作不只有開會、專案小組會議及各選區為民服務等，開議期間的出席費，必須到場開會簽到才能支領，延會期間就沒有領取，希望外界不要誤會。

花蓮縣議會宣布第7次臨時會將於4月27日至5月1日舉行，第8次臨時會於5月11日至15日，定期會也計畫在5月下旬到6月下旬間召開。

疫情 連假

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