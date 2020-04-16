展現鄉土情懷 吉安好客藝術村展出70幅水彩畫

花蓮吉安好客藝術村是在地藝術家展現的平台，今天由美術協會「吉野風華」劉博彥、柯純美、喻瓊凰3人聯合展出水彩創作展，畫作取材自在地美景，並融入客家元素、蕭家煙樓、傳統廟宇及桐花風情等，展現對這片土地濃厚的鄉土情懷，超過70幅作品，即日起展出至5月3日止。

展出者之一的劉博彥創作多幅吉安在地風景，並繪製一幅「吉安好客藝術村」贈予鄉公所典藏；另一位創作者喻瓊鳳說，繪畫之所以讓我著迷，是在於作畫的過程會讓人忘我，即使站幾個鐘頭也不覺得累，退休生活中畫畫是最佳的消遣；展出者柯純美則發現文學、畫、音樂都有韻律，用色彩表達自己的心情。

吉安鄉長游淑貞表示，好客藝術村每個月舉辦不同的藝文展覽，舒適的展演空間為鄉親增添藝術修養，藉由固定每月展出不同主題、內容與不同藝文作品，有效活化運用場地，讓更多人感受吉安藝文人文之美。