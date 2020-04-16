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疫情紓困方案 台東縣政府加碼助縣民

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因受新冠肺炎影響，台東縣長饒慶鈴指示縣府團隊針對紓困措施加碼協助縣民。記者尤聰光／翻攝
因受新冠肺炎影響，台東縣長饒慶鈴指示縣府團隊針對紓困措施加碼協助縣民。記者尤聰光／翻攝

因受新冠肺炎影響，全國許多產業受衝擊，政府推出各項紓困振興方案，台東縣長饒慶鈴指示縣府團隊加碼協助縣民，包括「民眾失業暨生活困難補助計畫」、「增加建造及雜項執照建築期限」及 「防疫特境家庭緊急紓困補助計畫」等措施。

縣府表示，針對非自願失業勞工，就業保險未滿1年，且無法申請失業給付者，縣府特別推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」，每人每月補助15120元，最高補助2個月，即日起可提申請，希望補足對失業勞工的照顧，並確保勞工權益。

「增加建造及雜項執照建築期限」部分，台東縣建築物原領得建造執照或雜項執照，且執照自中央流行疫情指揮中心2月27日一級開設日，其建築期限除得依建築法第53條規定得申請展期1年外，其自中央流行疫情指揮中心一級開設起至解散為止日數，准予自動增加原領建造執照或雜項執照建築期限，無須另行申請。

另「防疫特境家庭緊急紓困補助計畫」因新冠肺炎確診，且病情嚴峻經醫療院所判定無力工作3個月以上，導致經濟陷入困難，無力扶養家中子女而遭逢困境的設籍台東家庭，可依規定申請防疫特境家庭緊急紓困補助，每戶每月補助新台幣12388元，最高補助期間為3個月。

此外，對於農特產品銷售衝擊，推出「一統窗口、二助紓困、三振商機、四強體質」四大對策產業紓困懶人包，即刻上路。為利業者快速瞭解縣府及中央各部會規劃一系列的產業紓困方案，縣府一站式產業輔導辦公室除既有服務功能還新增產業紓困諮詢，讓紓困諮詢服務窗口單一化，企業及民眾紓困問題能一站滿足。

建築 失業 新冠肺炎

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