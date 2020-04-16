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花蓮縣議會國民黨團籲 紓困發現金、防疫要口罩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會國民黨團今天上午召開記者會，向中央喊話「紓困發現金，防疫要口罩」。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會國民黨團今天上午召開記者會，向中央喊話「紓困發現金，防疫要口罩」。記者王燕華／攝影

花蓮縣議會國民黨團今天上午召開「紓困發現金、防疫要口罩記者會，黨團書記長謝國榮拿出選舉期間大量訂購的口罩文宣品說，當時製作一片才1塊8毛錢，含文宣包裝還寄到家，現在一片5元排隊還買不到，希望政府能讓大人、小孩，每天都有口罩可以用。

今天出席記者會的包括黨籍議長張峻、縣議員高小成、田韻馨、林宗昆。國民黨團聲明指出，蔡政府最近捐贈大量防疫物資給世界各國，但指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，捐口罩究竟是行有餘力或是打腫臉充胖子，要求指揮中心公開詳細數據。

原住民議員高小成、田韻馨，也大嘆偏鄉口罩難買。高小成說，部落離市區要走8公里，民眾要前往買口罩非常不方便，而且還可能買不到，希望能夠放寬在衛生室、活動中心都能購買。

田韻馨表示，她看過部落長輩背著孫子排隊買口罩，還買不到，非常辛苦，偏鄉買口罩真的不容易，呼籲注重偏鄉權益。

對於蔡英文總統「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券」的做法，謝國榮表示，酷碰券無法達到刺激消費的振興效果，應該以排富為原則，採現金或發放消費券才有效。

花蓮縣議會國民黨團書記長謝國榮出示先前競選期間的口罩文宣，表示當時大量訂購，一片只要1塊8毛錢。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會國民黨團書記長謝國榮出示先前競選期間的口罩文宣，表示當時大量訂購，一片只要1塊8毛錢。記者王燕華／攝影

口罩 偏鄉 記者會

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