花蓮縣議會國民黨團籲 紓困發現金、防疫要口罩
花蓮縣議會國民黨團今天上午召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，黨團書記長謝國榮拿出選舉期間大量訂購的口罩文宣品說，當時製作一片才1塊8毛錢，含文宣包裝還寄到家，現在一片5元排隊還買不到，希望政府能讓大人、小孩，每天都有口罩可以用。
今天出席記者會的包括黨籍議長張峻、縣議員高小成、田韻馨、林宗昆。國民黨團聲明指出，蔡政府最近捐贈大量防疫物資給世界各國，但指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，捐口罩究竟是行有餘力或是打腫臉充胖子，要求指揮中心公開詳細數據。
原住民議員高小成、田韻馨，也大嘆偏鄉口罩難買。高小成說，部落離市區要走8公里，民眾要前往買口罩非常不方便，而且還可能買不到，希望能夠放寬在衛生室、活動中心都能購買。
田韻馨表示，她看過部落長輩背著孫子排隊買口罩，還買不到，非常辛苦，偏鄉買口罩真的不容易，呼籲注重偏鄉權益。
對於蔡英文總統「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券」的做法，謝國榮表示，酷碰券無法達到刺激消費的振興效果，應該以排富為原則，採現金或發放消費券才有效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言