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基隆60多人「安心上工」 早餐店員、保全員負責量額溫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
周姓女子報名安心上工方案，今天開始工作。她曾在早餐店當店員多年，在市府門口幫人量額溫難不倒她。記者邱瑞杰／攝影
周姓女子報名安心上工方案，今天開始工作。她曾在早餐店當店員多年，在市府門口幫人量額溫難不倒她。記者邱瑞杰／攝影

新冠肺炎衝擊國內經濟，勞動部推出「安心即時上工計畫」補助就業，基隆市開出329個職缺，今天首批有60多人今天上工。在市府正門口協助量測額溫的張姓男子說，原本擔任社區保全員，今年2月失業，安心上工1個月工作80個小時，可以賺1萬多元，對生活不無幫助。

基隆就業服務中心辦理安心上工就業登記，市府各單位、學校開出的工作，部分與防疫有關，如量測額溫、酒精消毒和環境清潔。全市7區衛生所找人協助販售口罩，區公所則是徵人協助居家檢疫檢關事務，如受理居家檢疫民眾電話申請清運垃圾、就醫聯繫及協助送餐、取藥。

市府也有局處趁此機會招募人力，分攤現有人員工作，如產發處徵求人力協助辦理食魚、食農教育，教育處找人負責檔案整理、打包及歸位，許多學校也開出職缺，希望招人來協助校園除草，整理地下室、儲藏室等庶務。

基隆市長林右昌今天上午說，今天已有60多人「安心上工」，未來329個工作機會如果全數招募到人，會再檢討其他工作機會，大家一起度過難關。

市府綜合發展處招募8名安心上工人力，6人在不同出入口負責量測額溫，2人協助清潔，昨天開始工作。

綜合發展處庶務科長翁逸民說，安心上工人力1個月最多工作80個小時，以每月上班20天計算，1天平均工作4小時。考量讓他們能更方便安排時間，目前規劃每人每月上班10天，1天8小時。

原本擔任社區保全員的張姓男子，今年2月因為社區管委會變更物業公司，失業至今。從家人口中得知安心上工方案，馬上報名，今天上工。他說，工作機會不多，先有收入最重要。

周姓女子最近失業，也報名安心上工方案。她說，曾在早餐店當店員多年，在市府門口幫員工和洽公民眾量額溫，難不倒她，未來還是希望能找到正職的工作。

基隆 失業

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