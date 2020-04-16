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全國首例因疫情影響延會 花蓮縣議會月底恢復開議

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議會上月底召開臨時會，議員莊枝財以疫情嚴峻為由，提出緊急動議建議延會，經多數議員附議，成為全國首例，引起非議；近日議會討論後，認為疫情趨緩，決定恢復開議，將於4月27日召開臨時會。

縣議會上月24日召開第7次臨時會期間，民進黨籍的議員莊枝財莊枝財提案，表示台灣確診人數持續增加，各單位也配合中央防疫努力，為避免群聚感染可能性，希望延會，等疫情緩和再開議。

當時國民黨籍議員李秋旺當場提出反對意見，但在多數議員附議下，全案通過。

不只第7次臨時大會，連同原訂4月13日召開的第8次臨時會、5月1日召開的定期大會，都因疫情順延。因為花蓮一直零確診，延會決議引起地方非議，許多網友批評議員們「領錢不做事」。

縣議會昨宣布將於4月27日恢復召開第7次臨時會。議長張峻今天說，當時是因清明連假即將到來，為了讓縣府專心防疫，作成延會決議；近日許多議員反映，清明連假已經過了將近兩周，花蓮仍然零確診，疫情趨緩，大家討論過後，決定恢復開會。

張峻說，復會的決定都有與包括當時提案人莊枝財在內的議員們溝通；也解釋，議員的工作不只有開會，還有專案小組、為民服務等，且開議期間的出席費，必須到開開會簽到才能支領，既然延會就無法領取，希望外界不要誤會。

張峻說，第7次臨時會將於4月27日至5月1日舉行，接下來是5月11日到15日的第8次臨時會，定期會也會在5月下旬到6月下旬召開，不影響縣政府運作。

疫情 連假

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