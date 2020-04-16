台東縣議會國民黨團呼籲中央「莫忘偏鄉苦」

因應新冠肺炎疫情，國民黨主張以發放現金紓困，今天早上台東縣議會國民黨團召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議。

台東縣議會國民黨團書記長章正輝表示，台東很多生活困苦勞工，急需現金救助，執政黨政府用振興紓困方案緩不濟急，直接給現金最能獲得實質幫助。

他也提到，政府現在一天口罩產量約1350萬片，但放眼望去民眾還是排隊買口罩，台東偏鄉看到老人家排隊，看了令人鼻酸，中央應聽聽、走走地方，了解民意，莫忘偏鄉苦。

國民黨台東縣黨部主委、縣議會議長吳秀華表示，美國都發現金給百姓了，台灣也應發現金給需要的百姓，另她不反對口罩外交，但前提應先滿足國人需求。

國民黨籍議員張全馨蘭嵐說，海端鄉衛生所一天配額發放20個兒童口罩，但全鄉約有400位學童，口罩根本不夠，家長抱怨不斷，中央對於口罩配額應有檢討空間。

據了解，國民黨今天全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，台東縣議會國民黨團不缺席，16位黨籍議員在臨時會前，響應表態黨的立場。