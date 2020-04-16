疫情重創觀光業 員山餐廳與旅宿業垃圾處理費減半收
疫情衝擊觀光業，宜蘭縣員山鄉長張宜樺今天宣布，鄉內餐飲業、旅館業、民宿業 、觀光遊樂業垃圾處理費用減半。
員山鄉公所指出，因新冠肺炎疫情衝擊，部分觀光產業受到影響，員山鄉4月1日至9月30日期間鄉內四種行業別：餐飲業、旅館業、民宿業、觀光遊樂業之一般事業廢棄物清除處理費，將減半收費，以協助業者度過難關。
鄉長張宜樺表示，新冠肺炎疫情嚴峻，鄉內餐飲業、旅館業、民宿業等觀光產業受到衝擊，生意銳減，考量業者生計，希望協助度過難關，在代表會大力支持下，決定減收一般事業廢棄物清除處理費，盼能減輕負擔，一起走過最艱難的時刻。
鄉公所表示，垃圾處理費減半政策施行期間半年，6個月後將視疫情狀況，再次評估收費政策。
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