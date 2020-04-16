宜蘭汰換節能冷氣或冰箱最高補助3千元 申請提前截止

宜蘭縣爭取到總額3千萬的節能補助計畫，家戶、服務業汰舊換新補助家電及節能設備，最高可補助3千元，申請案件踴躍，環保局表示，申請案將提前到本月(4月)24日截止，要趕快把握機會申請。

配合經濟部107到109年縣市共推住商節電行動計畫，宜蘭縣補助家戶汰舊換新冰箱及冷氣，及補助服務業汰換設備及能管系統，總額共3千萬元，環保局發現，因節能意識高漲參與踴躍，已來到最後一波，因申請踴躍且經費即將用罄。

環保局指出，最後收件日由原定本月(4月)30日提前至本(4)月24日(周五)前為止，有意願申請節能補助之民眾以親送或郵寄方式寄送至環保局，並以送達日期為憑(非以郵戳日)，逾期案件將不受理補助以退件處理。

環保局表示，宜蘭縣住商節電行動計畫，家戶汰換為節能冷氣或冰箱，最高可補助3千元，服務業、機關學校與民間團體汰換節能空調、燈具及能源管理系統，最高可補助百分之50。

相關申請補助案件可在4月24日(五)前親送或郵寄，親送者可至宜蘭縣政府以及環保局大廳節能補助服務櫃台，郵寄者請寄至宜蘭縣五結鄉利工二路100號(以上皆以送達日期為憑)，補助計畫另設有電話諮詢服務，可撥打縣府電話（03）9251000轉分機1978林小姐，或環保局電話（03）9907755請轉分機704黎小姐或202陳小姐詢問，或至宜蘭縣政府環境保護局官網(www.ilepb.gov.tw/)查詢。