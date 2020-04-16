一般人只想到吃 他們用海藻標本拼出浪漫婚紗、山水畫

基隆國立海洋科技博物館策劃四季微特展，今天舉辦首檔「春之藻」展覽宣傳活動，現在到潮境海洋中心，不僅可以觀察海洋生物，還能欣賞志工拼貼石蓴、石花菜、紫菜、頭髮菜等藻類，設計創的山水畫和時尚浪漫婚紗。

潮境海洋中心是海科館生物養殖工作站，推動養殖研究計畫，監測望海巷海洋保育區水質，並復育小丑魚、軟絲及珊瑚等海洋生物，平日開放民眾購票參觀，周末還有導覽服務。

海科館表示，潮境的春天如同一幅畫，潮間帶不同藻類爭奇鬥艷，有露出水面的石蓴、青海菜，水面下的石花菜、浪花藻、異枝菜，貼附礁岩的紫菜、頭髮菜，還有北方隨潮水漂流南下的銅藻。

這些藻類有些除了可以成為餐桌美味佳餚，海科館志工還能把藻類壓制成標本，再用標本拼貼成畫作。即日起到5月31日購票參觀海洋中心工作站，除可飽覽各種海洋生物，還能欣賞春之藻微特展。

春之藻特展作者劉秀芬結合服裝設計，用藻類拼貼出浪漫婚紗。另一名作者吳金輝則是融合剪紙手法，做出山水意境的藻畫。展場還有繪本作家林麗琪手繪12星座藻物語原畫作，對應海科館珍藏的海藻標本，增添觀展樂趣。