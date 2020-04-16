水啦！長期飲用地下水的三星冬山6村自來水來了

宜蘭縣三星鄉大隱等村、冬山鄉柯林等村，長期靠地下水維生，地方與自來水公司爭取水利署4579萬元，裝置自來水延管上萬公尺，終於有自來水可飲用了，宜蘭自來水普及率也衝高到百分之95.53。

宜蘭縣三星鄉大隱村(大隱十六路等)、拱照村(拱照七路)、冬山鄉 柯林村(柯林新路、柯林一路等)、廣興村(廣興路 665 巷、廣興路 355 巷等)、鹿埔村(鹿埔路 461 巷等)、德安村(下湖路、內湖路等)等6村，因長期沒 有自來水，都靠地下水維生。

為此，三星鄉公所、冬山鄉公所及自來 水公司第八區管理處結合各方力量，向水利署爭取專案經費 4579 萬元，辦理該地區自來水延管工程，工程完工並工通水，提供三星鄉大隱村、拱照村；冬山鄉柯林村、廣興村、鹿埔村及德安村一 帶潔淨安全的自來水使用。

自來水公司第八區管理處指出，延管工程採用口徑100mm 的DIP(延性石墨鑄鐵管)，自來水管線總長度1萬1740公尺，提供周邊民眾申裝接用，路修費部分三星鄉 公所及冬山鄉公所願概括承受，使得用戶接水外線費用負擔大幅降低。