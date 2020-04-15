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南田火箭試射場違建 議員喊拆

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣報導

台東縣政府昨為晉陞公司在達仁鄉南田部落引發的火箭爭議到縣議會做專案報告，多名議員要求縣府拆除違建設施，地政處長沈碧恕說，上月31日再度對業者開罰46萬元，限本月底前改善。晉陞公司回應，土地申請程序正作業中，對被罰款一事不表示意見。

晉陞公司表示，已向台東縣政府提出土地變更申請，日前被台電斷電及被縣府開罰部分與公司無關，一切配合中央與地方政府，遵照合法程序處理。

台東縣議會昨舉行臨時會，縣府以南田火箭試射場為主題發表專案報告，沈碧恕說，去年8月、11月已對業者分別裁罰8萬元及32萬元，3月31日再裁罰46萬元，並限期本月30日前改善。

她說，火箭試射場土地屬原住民保留地，且為私人農牧、林業用地，依現行法規，土地使用沒有火箭相關項目，是否能做為火箭或太空發射載具使用，需經中央目的事業主管機關核准才能進行土地變更。

縣議員章正輝、陳政宗、林參天及鄭崗山認為，晉陞土地違規使用是事實，縣府應拿出魄力拆除相關違建，一切程序合法後，再來談太空產業。議員黃治維說，政府鼓勵民間發展太空產業，過去沒有相關經驗，法令和配套措施待研擬，中央和地方應共同討論解決，以創造雙贏。

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