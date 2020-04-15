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影／林佳龍無人機初體驗 直呼「好緊張」還好沒凸槌

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
交通部長林佳龍第一次嘗試無人機飛行，他坦承「非常緊張」，但是在專人指導下，終於完成試飛初體驗。記者戴永華／攝影
交通部長林佳龍第一次嘗試無人機飛行，他坦承「非常緊張」，但是在專人指導下，終於完成試飛初體驗。記者戴永華／攝影

國內無人機管理新制於上月31日立法施行，交通部長林佳龍今天前往國立宜蘭大學視察無人機考場，並親自操控體驗無人機飛行；幾分鐘飛行後，他直呼好緊張，還好一旁有專人指導，沒有凸槌，林佳龍鼓勵大家勇敢考照，從另外一個視角欣賞美麗台灣。

宜大無人機考場位於城南基地，是日治時期舊機場，既有場域及條件都非常好，更是東台灣首座遙控無人機術科測驗場地；從去年開放考場至今，已經考了22場、200多人通過無人機考試。今天林佳龍除了視察場地及考試流程，也在專業人員指導下，通過無人機遙控飛行的初體驗。

無人機術科考試必須通過定點起降、四面停懸及八字水平圓等測驗，林佳龍也當起學生，由專人指導試飛，神情十分專注，不過無人機從現場媒體記者的頭上低空飛過時，不禁讓人捏了把冷汗；幾分鐘後結束，他坦承「非常緊張」，擔心手上握著這個無人機，不知道會不會失控？還好老師教得好，沒有凸槌。

林佳龍分享經驗，鼓勵參加人才培訓及考照，不管是娛樂、實用或當成工作，都可以從另外一個視角看台灣；他也允諾交通部將持續在全台建置更多無人機考試培訓及研發場域，厚植無人機領域的軟硬體實力。

宜蘭大學無人機基地的南北各有一條全長1公里跑道，由於宜蘭沒有機場，所以空域劃分相對單純，得天獨厚的優勢，可滿足最大起飛重量150公斤以下各型無人機測驗需求，將成為國內定翼與旋翼無人機重要人才培育基地。

國內完成註冊的無人機約1萬7千餘架，全國有5個考場，已考取無人機操作證約1300多人。民航局表示，3月31日起施行「民用航空法」遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」已對遙控無人機註冊、檢驗、操作證、活動區域與操作規定及法人保險等作出規範。

為因應新法上路，各縣市政府均已公布無人機操作空域，在全台各地均採「負面表列限制區」原則下，飛友們在綠區內只要遵守相關規範，無需申請即可自由飛行。

交通部長林佳龍手上握著無人機遙控坦承「非常緊張」，但是在專人指導下，終於完成試飛初體驗。記者戴永華／攝影
交通部長林佳龍手上握著無人機遙控坦承「非常緊張」，但是在專人指導下，終於完成試飛初體驗。記者戴永華／攝影

林佳龍 機場 民航局

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