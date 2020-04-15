影／媽祖生基隆慶安宮人流管制 內殿限百人少三分之一人潮

今天是農曆3月23日媽祖生，基隆市區信迎中心慶安宮防疫管制措施嚴格，統一由出入口量體溫、噴酒精，全部都要戴口罩，並將人潮分流，內殿控制在100人以下，超過人數就勸導在外面廟埕供桌祭拜。燒金紙也集中放置，由廟方人員代燒，不要擠在一起燒。廟方估計人潮比往年少年三分之一。

今天媽祖生各地廟宇都有人潮，讓防疫工作緊張，基隆政府昨天就限令各廟宇都要設人流總量管制，內殿最多不能超百人。原本在廟裡大鍋炒吃的麵，也改裝便當盒發放給信眾帶走，避免在廟裡吃，有群聚感染疑慮。