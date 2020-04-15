影／媽祖生基隆慶安宮人流管制 內殿限百人少三分之一人潮
今天是農曆3月23日媽祖生，基隆市區信迎中心慶安宮防疫管制措施嚴格，統一由出入口量體溫、噴酒精，全部都要戴口罩，並將人潮分流，內殿控制在100人以下，超過人數就勸導在外面廟埕供桌祭拜。燒金紙也集中放置，由廟方人員代燒，不要擠在一起燒。廟方估計人潮比往年少年三分之一。
今天媽祖生各地廟宇都有人潮，讓防疫工作緊張，基隆政府昨天就限令各廟宇都要設人流總量管制，內殿最多不能超百人。原本在廟裡大鍋炒吃的麵，也改裝便當盒發放給信眾帶走，避免在廟裡吃，有群聚感染疑慮。
今天上午慶安宮出現人潮，很多人都來廟裡拜拜，從廟入口進入有設置單一出入口量體溫、噴酒精，慶安宮主委童永表示，進廟動線都有規畫，龍門進、虎門出，信眾都很配合，有的人在廟埕拜，廟方設好供桌，地上也都貼有貼紙，隔開適當距離。廟方派人在內殿出入口拿計數器數人頭，超過百人就不能進入。
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