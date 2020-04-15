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台東市天后宮做好防疫措施 迎接媽祖誕辰
台東縣政府配合中央防疫政策，避免宗教集會活動導致信眾群聚感染，縣府民政處與衛生局前往市區天后宮視察，與廟方討論各項防疫作為。天后宮表示，包括法會、友宮祝壽、平安戲、免費施食及祈求平安龜等慶祝活動，均延期辦理。
台東市天后宮總務林崑成表示，配合政府防疫措施，宮裡目前僅保留兩道門進出，信眾由龍門進、虎門出，且在龍門口前設置量測站，信眾進入參拜都必須量體溫，同時要求戴口罩，並控制室內100人，地上動線規劃社交距離1.5公尺。
另外在廁所、洗手台和飲水機等設施部分，安排人員做定期擦拭消毒，同時也提供消毒液供信眾洗手消毒。
民政處處長顏志光指出，經和天后宮溝通後，都有達成防疫共識，至於其他鄉鎮寺廟或教會，也都做好防疫措施，如張貼告示、規劃參拜動線、信眾參拜戴口罩，以及室內盡量保持至少1.5公尺及室外1公尺以上距離。
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