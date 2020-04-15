基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手 特色多元供選擇

基隆市公辦公營八堵國小、公辦民營瑪陵國小，兩所國小各具特色，市府教育處歡迎認同特殊教育理念的家長，加入實驗教育的行列，體驗不同的優質多元的學習方式。

配合新學年的到來，瑪陵國小校園有著社區共讀站、昆蟲館、文物館、有機農作菜園、生態園等教學場域。學校以生命教育為主軸，親師生間栽種植物、體驗農事、親近土地進而推展食農教育、有機生態教育，同時善用校園特色，透過生活體驗、環境探索以領域學習的多元主軸，落實全人教育為目標特色課程。

瑪陵國小18日上午9時辦理小一新生招生說明會暨體驗活動，邀請有意讓孩子就讀公辦民營實驗教育的家長們，能進一步認識學校的辦學理念與特色。說明會當天規畫優質、溫馨、多元的親師生互動，除深入介紹瑪陵國小各項特色，包含理念、教學、環境及豐富多元的課程規畫，並讓學童體驗各項活動，竭誠的歡迎家長及孩子一起進入這個溫馨、友善的幸福桃花源小學。18到22日新生報名，24到25日新生報到。

另外，八堵國小也很有特色，學校重視生活美學與公民美學，鼓勵學生在真實生活經驗裡探索知識。課程架構為上午國語、數學、社會、自然、美學等核心課程，下午則包含農作、田園體驗與手做等八大類多元體驗學習課程。

學校以以「審美」串接各項課程與學習，已有3個學年完整的學習嘗試與體驗，孩子可在學習歷程中建構對美好生活的各種想像。107年度入選2018親子天下教育創新100，並榮獲人氣票選第一名。108年度獲選遠見天下文化教育基金會「未來教育台灣100」。