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基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手 特色多元供選擇

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手，特色多元供家長及學生選擇。圖／基隆市政府提供
基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手，特色多元供家長及學生選擇。圖／基隆市政府提供

基隆市公辦公營八堵國小、公辦民營瑪陵國小，兩所國小各具特色，市府教育處歡迎認同特殊教育理念的家長，加入實驗教育的行列，體驗不同的優質多元的學習方式。

配合新學年的到來，瑪陵國小校園有著社區共讀站、昆蟲館、文物館、有機農作菜園、生態園等教學場域。學校以生命教育為主軸，親師生間栽種植物、體驗農事、親近土地進而推展食農教育、有機生態教育，同時善用校園特色，透過生活體驗、環境探索以領域學習的多元主軸，落實全人教育為目標特色課程。

瑪陵國小18日上午9時辦理小一新生招生說明會暨體驗活動，邀請有意讓孩子就讀公辦民營實驗教育的家長們，能進一步認識學校的辦學理念與特色。說明會當天規畫優質、溫馨、多元的親師生互動，除深入介紹瑪陵國小各項特色，包含理念、教學、環境及豐富多元的課程規畫，並讓學童體驗各項活動，竭誠的歡迎家長及孩子一起進入這個溫馨、友善的幸福桃花源小學。18到22日新生報名，24到25日新生報到。

另外，八堵國小也很有特色，學校重視生活美學與公民美學，鼓勵學生在真實生活經驗裡探索知識。課程架構為上午國語、數學、社會、自然、美學等核心課程，下午則包含農作、田園體驗與手做等八大類多元體驗學習課程。

學校以以「審美」串接各項課程與學習，已有3個學年完整的學習嘗試與體驗，孩子可在學習歷程中建構對美好生活的各種想像。107年度入選2018親子天下教育創新100，並榮獲人氣票選第一名。108年度獲選遠見天下文化教育基金會「未來教育台灣100」。

八堵國小109學年度之招生說明會已於3月底辦理完畢，現場吸引許多對學校教育理念有興趣的家長前往了解學校的課程內容及整體執行狀況。17到18日學區內新生報到，如果學區內報到有缺額才開放報名。

基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手，特色多元供家長及學生選擇。圖／基隆市政府提供
基隆實驗教育學校八堵、瑪陵國小招手，特色多元供家長及學生選擇。圖／基隆市政府提供

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