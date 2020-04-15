馬太鞍部落復育傳統稻種 農改場協助繁殖

農委會花蓮農改場自2018年開始，協助光復鄉馬太鞍部落復育黑芒紅米稻種「有毛的糯米」cilipeday，部落耆老82歲吳連妹阿嬤將放在冰箱好幾年的cilipeday拿出來種，要延續長輩留下的稻種。今年部落開始育苗及種植，並邀光復國小學生參與，從下田到餐桌上食物，讓古老品種代代相傳。

花蓮農改場表示，早在20年前，就走進原鄉部落蒐集各種陸稻，目前收藏陸稻品系達247種，每年不斷繁殖與更新稻種。前年馬太鞍部落青年想要找回從前長輩種植的稻米時，透過O'rip生活旅人工作室尋求支援。

cilipeday意思為「有毛的糯米」，指的是稻榖外殼上的長芒，吳連妹阿嬤說，cilipeday很珍貴，以前只有在結婚喜慶或祭儀才能嘗到，但15歲後就沒吃過了，因為管理、收割及打穀很麻煩，族人漸漸不再種植。這種米的味道難以忘懷，阿嬤就保留了一些種子，堅持每年種一點，近年因體力無法負荷沒種，一直放在冰箱裡。她感謝農改場及朋友的協助，讓cilipeday重新在部落生長，後代子孫才能嘗到這個好味道。

cilipeday種回部落後，耆老想起小時候看著長輩製麴做酒釀的情境，卻記不清材料與步驟，因此農改場委託陳美齡及鄭惠敏輔導老師陪伴耆老喚醒記憶、查找參考資料，試做不同配方與程序，找出與記憶中最接近的酒釀滋味。為拓展古來種陸稻的應用，輔導老師也陪同部落族人到農改場打樣中心諮詢加工方向，並學習利用中心的設備，以cilipeday米開發打樣出玄米茶及米穀粉。