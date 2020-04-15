快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

免收租金2個月足感心 羅東鎮公所力挺攤商共度疫情

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮長吳秋齡（左一）今天走進傳統市場，鼓勵民眾多採買消費。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（左一）今天走進傳統市場，鼓勵民眾多採買消費。圖／鎮公所提供

羅東鎮是宜蘭的商業消費重地，這次也遭受疫情影響，兩大傳統攤商生意清淡，收入幾乎對半砍。業者苦不堪言向鎮公所求助，公所決定從下個月起，500多個攤商全都免收二個月租金，共度難關。

民生市場352個攤位、第三市場151攤，兩大市場攤位租金依面積地段不同，月租金從數百元至5700元不等，羅東鎮公所每月收取租金約100萬元，停收二個月租金等於少了200萬元收入。

鎮長吳秋齡今天走進傳統市場，向攤商加油打氣，她表示，鎮公所為了這次疫情，排除萬難將民生、第三市場全部攤舖位租金，從5月起先辦理2個月，未來再視疫情發展滾動式檢討。

其實鎮公所在之前已歷經多次降租及減免市場公共水電費，但是這次市場受到景氣低迷及新冠肺炎疫情影響，民眾出門採買意願低落，市場生意大不如前，不少攤商業績砍半。

吳秋齡期盼免收租金，減輕攤商經營壓力，而且最近市場提供防疫酒精及環境消毒打掃做得非常徹底，建議民眾多走進市場買菜自家煮，共同防疫也顧好健康。

羅東鎮長吳秋齡（中）走進傳統市場鼓勵攤商，鎮公所將免收二個月租金，力挺大家共度難關。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（中）走進傳統市場鼓勵攤商，鎮公所將免收二個月租金，力挺大家共度難關。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（中）走進傳統市場鼓勵攤商，鎮公所將免收二個月租金，力挺大家共度難關。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（中）走進傳統市場鼓勵攤商，鎮公所將免收二個月租金，力挺大家共度難關。圖／鎮公所提供

疫情 羅東 新冠肺炎

延伸閱讀

配合防疫！鎮瀾宮媽祖祝壽大典 首次讓信徒在廣場參拜

慶祝防疫零確診 高雄漢來亮燈變笑臉

疫情險峻 嘉義縣無合法夜市列管25處恐成防疫破口

宜蘭工地女屍疑遭綑綁？警:遺體沾滿汙泥難辨待解剖

相關新聞

馬太鞍部落復育傳統稻種 農改場協助繁殖

農委會花蓮農改場自2018年開始，協助光復鄉馬太鞍部落復育黑芒紅米稻種「有毛的糯米」cilipeday，部落耆老82歲吳...

免收租金2個月足感心 羅東鎮公所力挺攤商共度疫情

羅東鎮是宜蘭的商業消費重地，這次也遭受疫情影響，兩大傳統攤商生意清淡，收入幾乎對半砍。業者苦不堪言向鎮公所求助，公所決定...

媽祖誕辰日 林姿妙呼籲信眾全程戴罩入潮、莫多停留

中央疫情指揮中心要求針對人潮聚集場所推行人流管制，今天是媽祖誕辰，各地媽祖廟湧入眾多信徒，縣長林姿妙上午到羅東震安宮，視...

台東南田火箭場8日台電斷電 縣府限30日前改善

晉陞科技太空公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，並試射火箭引爭議。經濟部8日指示台電逕行斷電後，台東縣政府今天也到...

基隆義一路10家婦產、小兒科僅1婦幼停車位 嚴重不足

基隆市義一路婦產科及小兒科總數超過10家以上，但路邊婦幼停車格總數只有一個，讓前往產檢及看診的婦幼相當不便，相關單位會同...

放牧自治條例 台東議會審議

台東縣1年內接連2件牛闖公路與車發生碰撞，奪走2命，卻都找不到飼主負責。為加強牛隻管理，台東縣政府制訂「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例草案」送交縣議會審議，昨天通過一讀。

夜市管制 花蓮東大門限5千人

為避免群聚感染，中央日前呼籲夜市等場所應採單一出入口管制，並訂出人流總量管制，新北市長侯友宜昨表示，單一出入口實際上不可能，縮減出入口，有效的管控分流，才是最重要；而清明連假被國家級簡訊警告的花蓮東大門夜市，昨天開始管制遊客，最多容納5千人，其他夜市因為疫情生意慘澹，「位置坐不滿，不用管制了。」

花蓮3D製防護罩 只花10元

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮市立圖書館上網搜尋非專利設計圖，利用3D列印機自製塑膠防護罩支架，12小時可做9組，再添購透明塑膠片安裝而成，佩戴方便，成本只要10元，且支架原料為玉米容易分解。塑膠防護罩將提供縣鄉鎮圖書館館員等人使用，若其他單位有需求可向市立圖書館聯繫。

不停學 宜蘭備妥五千台電腦

萬一新冠肺炎疫情造成學校停課，為避免學生學習中斷，宜蘭縣政府準備5000多台Chromebook電腦，以及500個免費SIM卡門號，縣長林姿妙昨天與位於山地鄉的松羅分校連線，測試遠距線上教學，效果很不錯。透過線上教學，平日有些害羞的學生也變得比較敢提問。

基隆弱勢微型保險 加保4千多人

基隆市長林右昌昨天宣布，自今天起新增4千多位15歲至75歲中低收入戶民眾投保團體微型傷害保險，若不幸遭遇意外導致失能或往生，可獲1萬5千至30萬保險理賠，讓基隆市微型保險涵蓋率提升至9成，7千多人受惠，也讓弱勢民眾多一份保障。

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

基隆廟口夜市採取每日2千人總量管制後，人潮減少，民眾對攤商設置隔板批評很醜，攤商也多反映設隔板生意很難做。今天仁三路廟口...

台東放牧飼養家畜管理自治條例草案 今通過一讀

台東縣不到2年時間，發生2件牛闖公路車輛撞牛的死亡意外，卻都找無飼主負責，為此，台東政府制訂「台東縣放牧飼養家畜管理自治...

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。