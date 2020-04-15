免收租金2個月足感心 羅東鎮公所力挺攤商共度疫情

為避免群聚感染，中央日前呼籲夜市等場所應採單一出入口管制，並訂出人流總量管制，新北市長侯友宜昨表示，單一出入口實際上不可能，縮減出入口，有效的管控分流，才是最重要；而清明連假被國家級簡訊警告的花蓮東大門夜市，昨天開始管制遊客，最多容納5千人，其他夜市因為疫情生意慘澹，「位置坐不滿，不用管制了。」

2020-04-15 00:11