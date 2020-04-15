免收租金2個月足感心 羅東鎮公所力挺攤商共度疫情
羅東鎮是宜蘭的商業消費重地，這次也遭受疫情影響，兩大傳統攤商生意清淡，收入幾乎對半砍。業者苦不堪言向鎮公所求助，公所決定從下個月起，500多個攤商全都免收二個月租金，共度難關。
民生市場352個攤位、第三市場151攤，兩大市場攤位租金依面積地段不同，月租金從數百元至5700元不等，羅東鎮公所每月收取租金約100萬元，停收二個月租金等於少了200萬元收入。
鎮長吳秋齡今天走進傳統市場，向攤商加油打氣，她表示，鎮公所為了這次疫情，排除萬難將民生、第三市場全部攤舖位租金，從5月起先辦理2個月，未來再視疫情發展滾動式檢討。
其實鎮公所在之前已歷經多次降租及減免市場公共水電費，但是這次市場受到景氣低迷及新冠肺炎疫情影響，民眾出門採買意願低落，市場生意大不如前，不少攤商業績砍半。
吳秋齡期盼免收租金，減輕攤商經營壓力，而且最近市場提供防疫酒精及環境消毒打掃做得非常徹底，建議民眾多走進市場買菜自家煮，共同防疫也顧好健康。
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