媽祖誕辰日 林姿妙呼籲信眾全程戴罩入潮、莫多停留

中央疫情指揮中心要求針對人潮聚集場所推行人流管制，今天是媽祖誕辰，各地媽祖廟湧入眾多信徒，縣長林姿妙上午到羅東震安宮，視察廟方針對人流管制及進出動線規畫，同時上香誠心祈求媽祖，早日消除疫情。

中央已針對寺廟等人潮密集公共場域，採取人流管制措施，要求廟宇規畫單一參拜動線，保持1.5公尺距離避免人流交錯，並為信眾量體溫。今天農曆3月23日是媽祖誕辰，媽祖是台灣人最普遍信仰的神明之一，各地敬奉媽祖廟宇都會張燈結彩，也吸引許多民眾參拜。

林姿妙呼籲境內所有廟宇都能配合中央做好各項防疫措施，請信眾盡量減少至公眾聚集的場合出入，從事參拜、進香等宗教活動，秉持簡樸誠心原則，縮短停留時間，並視現場人流狀況入內參拜全程配戴口罩，保護自己也保護他人。

縣府民政處表示，目前都要求各宮廟除了必須規畫單一方向參拜動線的定點標示與指示牌外，工作人員及入廟參拜信眾務必配戴口罩，出入口設置乾洗手等防疫用品，並安排人員控制入廟參拜的人數，為信眾量測體溫並禁止發燒者進入。