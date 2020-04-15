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台東南田火箭場8日台電斷電 縣府限30日前改善
晉陞科技太空公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，並試射火箭引爭議。經濟部8日指示台電逕行斷電後，台東縣政府今天也到縣議會專案報告。縣府表示，確認中央目的事業主管機關及相關法規後，再辦理後續事宜。
縣府地政處長沈碧恕表示，去年5月鄉公所查報違規後，縣府即現場會勘，認定違規事實，同年8月和11月分別裁罰8萬元及32萬元，限期隔年1月31日前改善。科技部在1月14日跨部協商，晉陞於2月13日試射火箭未成功，縣府3月31日再裁罰46萬元，並限期業者在本月30日前改善。
她說，火箭試射場的土地屬原住民保留地，且為私人農牧、林業用地，但依現行法規，土地使用沒有火箭相關項目，土地是否能做為火箭或太空發射載具使用，還需中央目的事業主管機關核准，才可進行土地變更，但目前相關事業機關中央還沒定案。
晉陞科技太空公司董事長陳彥升日前電訪時表示，公司目前在南田火箭發射場沒有用電，和公司沒有關係，不會影響火箭研發試射，目前已經製作好多顆火箭，看疫情狀況，再來進行下一步動作，最快6月至7月份決定。
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