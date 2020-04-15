台東南田火箭場8日台電斷電 縣府限30日前改善

晉陞科技太空公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，並試射火箭引爭議。經濟部8日指示台電逕行斷電後，台東縣政府今天也到縣議會專案報告。縣府表示，確認中央目的事業主管機關及相關法規後，再辦理後續事宜。

縣府地政處長沈碧恕表示，去年5月鄉公所查報違規後，縣府即現場會勘，認定違規事實，同年8月和11月分別裁罰8萬元及32萬元，限期隔年1月31日前改善。科技部在1月14日跨部協商，晉陞於2月13日試射火箭未成功，縣府3月31日再裁罰46萬元，並限期業者在本月30日前改善。

她說，火箭試射場的土地屬原住民保留地，且為私人農牧、林業用地，但依現行法規，土地使用沒有火箭相關項目，土地是否能做為火箭或太空發射載具使用，還需中央目的事業主管機關核准，才可進行土地變更，但目前相關事業機關中央還沒定案。