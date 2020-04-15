基隆市府社會處遭闖空門 財物損失待清查

設在基隆市府大樓後方的社會處遭闖空門，今天上午有員工發現座位被翻箱倒櫃凌亂不堪，文件散落四處，警方不排除竊賊從窗戶闖入，至於財物損失仍有待清查。

基隆市政府社會處副處長駱文章表示，同仁上午進入辦公室後發現座位凌亂不堪，疑似遭小偷闖入，由於偵查隊已在現場勘查，他目前無法入內瞭解確切情況。

駱文章指出，據同仁轉述，幾乎每個座位都被翻箱倒櫃，初步研判竊賊可能從窗戶闖入，但仍有待警方進一步調查後才能釐清。

警方表示，市府員工上午上班時發現大門仍是鎖著，但面向市府停車場的窗戶卻被打開，不排除竊賊從窗戶闖入，由於目前仍在全面封鎖採證，員工尚無法進入瞭解財物損失，警方已積極調閱監視器畫面釐清案情。