快訊

NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

新店隨機殺人背後刺死路人案 北檢求處死刑

陳俊宇參選民進黨宜縣黨部主委目標：縣長當選議會過半

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇(左三)今天登記參選縣黨部主委。記者戴永華/攝影
民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇(左三)今天登記參選縣黨部主委。記者戴永華/攝影

宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇上午由市長江聰淵及縣議員陪同，辦妥參選黨部主委登記。他提出五大目標，呼籲2022團結找回宜蘭人的光榮感，民進黨提名縣長當選、議會過半，再現宜蘭精神。

另一位有意參選主委的吳和信預計周五前往辦理參選登記。

吳和信是行政院政務顧問、縣黨部評議委員會召集人，熟悉黨務運作且深耕基層，今年總統及立委選舉時，他出錢出力，最後宜蘭得票十分亮眼，他也是重要的輔選大將之一。

陳俊宇今登記時，提出五大參選目標，包括成立縣政研商平台、輔導在地青年團體、建立縣黨部完善的網路社群、強化各鄉鎮市聯誼會聯繫、2022團結宜蘭找回咱的光榮感。

宜蘭縣長及議會都由國民黨主掌，在這次民進黨縣黨部主委改選當中，兩位參選人都把矛頭指向下一屆縣長選舉，志在拿下縣長寶座，進一步掌握議會龍頭。

陳俊宇之前跟新潮流系互動甚密，今年初選舉擔任正國會陳歐珀立委的溪北執行總幹事，他這次參選得利於新系與正國會支持。而屬於新系的市長江聰淵將有意參選下屆縣長，江今天也陪同陳俊宇登記。

江聰淵表示，陳俊宇年輕能力好、思慮清晰，所以獲得議員支持擔任黨團總召，而陳除了積極跟鄉鎮聯繫，對公共事務 爭取建設也很用心，是值得推薦的人選。

吳和信將在周五登記，吳是小英後援會宜蘭總會長，雖屬於英系，但他為人海派，交友甚廣，在宜蘭一、二十年來不分黨派，長期為人抬轎。

民進黨宜蘭就是因派系之亊，以至在2018年底的縣長選舉失去執政權。前縣黨部主委林進財表示，吳和信有豐富的輔選經驗，為人無私，沒有派系包袱，有足夠能力整合民進黨，團結打選戰。

行政院政務顧問吳和信將登記參選民進黨宜蘭縣黨部主委。圖/吳和信提供
行政院政務顧問吳和信將登記參選民進黨宜蘭縣黨部主委。圖/吳和信提供

民進黨 江聰淵

延伸閱讀

影／宜蘭業者哀嘆：計程車生意剩2成半排班6小時賺280

義大利神父求救 3天善款600萬

台灣報恩！老神父求救義大利 3天湧進善款600萬

義籍神父求助救家鄉疫情 宜市響應捐10萬元

相關新聞

台東南田火箭場8日台電斷電 縣府限30日前改善

晉陞科技太空公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，並試射火箭引爭議。經濟部8日指示台電逕行斷電後，台東縣政府今天也到...

基隆義一路10家婦產、小兒科僅1婦幼停車位 嚴重不足

基隆市義一路婦產科及小兒科總數超過10家以上，但路邊婦幼停車格總數只有一個，讓前往產檢及看診的婦幼相當不便，相關單位會同...

放牧自治條例 台東議會審議

台東縣1年內接連2件牛闖公路與車發生碰撞，奪走2命，卻都找不到飼主負責。為加強牛隻管理，台東縣政府制訂「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例草案」送交縣議會審議，昨天通過一讀。

夜市管制 花蓮東大門限5千人

為避免群聚感染，中央日前呼籲夜市等場所應採單一出入口管制，並訂出人流總量管制，新北市長侯友宜昨表示，單一出入口實際上不可能，縮減出入口，有效的管控分流，才是最重要；而清明連假被國家級簡訊警告的花蓮東大門夜市，昨天開始管制遊客，最多容納5千人，其他夜市因為疫情生意慘澹，「位置坐不滿，不用管制了。」

花蓮3D製防護罩 只花10元

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮市立圖書館上網搜尋非專利設計圖，利用3D列印機自製塑膠防護罩支架，12小時可做9組，再添購透明塑膠片安裝而成，佩戴方便，成本只要10元，且支架原料為玉米容易分解。塑膠防護罩將提供縣鄉鎮圖書館館員等人使用，若其他單位有需求可向市立圖書館聯繫。

不停學 宜蘭備妥五千台電腦

萬一新冠肺炎疫情造成學校停課，為避免學生學習中斷，宜蘭縣政府準備5000多台Chromebook電腦，以及500個免費SIM卡門號，縣長林姿妙昨天與位於山地鄉的松羅分校連線，測試遠距線上教學，效果很不錯。透過線上教學，平日有些害羞的學生也變得比較敢提問。

基隆弱勢微型保險 加保4千多人

基隆市長林右昌昨天宣布，自今天起新增4千多位15歲至75歲中低收入戶民眾投保團體微型傷害保險，若不幸遭遇意外導致失能或往生，可獲1萬5千至30萬保險理賠，讓基隆市微型保險涵蓋率提升至9成，7千多人受惠，也讓弱勢民眾多一份保障。

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

基隆廟口夜市採取每日2千人總量管制後，人潮減少，民眾對攤商設置隔板批評很醜，攤商也多反映設隔板生意很難做。今天仁三路廟口...

台東放牧飼養家畜管理自治條例草案 今通過一讀

台東縣不到2年時間，發生2件牛闖公路車輛撞牛的死亡意外，卻都找無飼主負責，為此，台東政府制訂「台東縣放牧飼養家畜管理自治...

蜜餞食品加工廠運作 製作台東青梅品牌

台東今年青梅契作收購價格，每公斤較去年提高3到5元，縣府農業處今天前往卑南鄉賓朗村美元蜜餞食品公司新建加工廠房區視察，未...

兩隻黑翅鳶落巢被救起 花蓮志學師生保持社交距離野放

去年底有民眾在花蓮壽豐鄉縣道193路邊，發現2隻落巢的2級保育類黑翅鳶幼鳥，送至花蓮縣野鳥學會鳥類收容中心安置。在志工照...

減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園 暖暖先達標

每年都很搶手的基隆市公立及非營利幼兒園招生登記，今年度將在5月2、3日開放線上系統報名，市長林右昌今天指出，基隆市2歲幼...

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。