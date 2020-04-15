陳俊宇參選民進黨宜縣黨部主委目標：縣長當選議會過半

宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇上午由市長江聰淵及縣議員陪同，辦妥參選黨部主委登記。他提出五大目標，呼籲2022團結找回宜蘭人的光榮感，民進黨提名縣長當選、議會過半，再現宜蘭精神。

另一位有意參選主委的吳和信預計周五前往辦理參選登記。

吳和信是行政院政務顧問、縣黨部評議委員會召集人，熟悉黨務運作且深耕基層，今年總統及立委選舉時，他出錢出力，最後宜蘭得票十分亮眼，他也是重要的輔選大將之一。

陳俊宇今登記時，提出五大參選目標，包括成立縣政研商平台、輔導在地青年團體、建立縣黨部完善的網路社群、強化各鄉鎮市聯誼會聯繫、2022團結宜蘭找回咱的光榮感。

宜蘭縣長及議會都由國民黨主掌，在這次民進黨縣黨部主委改選當中，兩位參選人都把矛頭指向下一屆縣長選舉，志在拿下縣長寶座，進一步掌握議會龍頭。

陳俊宇之前跟新潮流系互動甚密，今年初選舉擔任正國會陳歐珀立委的溪北執行總幹事，他這次參選得利於新系與正國會支持。而屬於新系的市長江聰淵將有意參選下屆縣長，江今天也陪同陳俊宇登記。

江聰淵表示，陳俊宇年輕能力好、思慮清晰，所以獲得議員支持擔任黨團總召，而陳除了積極跟鄉鎮聯繫，對公共事務 爭取建設也很用心，是值得推薦的人選。

吳和信將在周五登記，吳是小英後援會宜蘭總會長，雖屬於英系，但他為人海派，交友甚廣，在宜蘭一、二十年來不分黨派，長期為人抬轎。