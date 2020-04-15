基隆義一路10家婦產、小兒科僅1婦幼停車位 嚴重不足

基隆市義一路婦產科及小兒科總數超過10家以上，但路邊婦幼停車格總數只有一個，讓前往產檢及看診的婦幼相當不便，相關單位會同議員昨天前往會勘解決。市府表示，考慮到民眾的需求，將研議再增加2到3個婦幼停車格。

婦女朋友反映，市區婦幼停車位不多，還常有一般車輛占用。警方說，婦幼停車格具有專用性質，沒有搭載事實及擺放專用停車證的民眾，切勿停放，避免受罰。婦幼停車位標識有孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位，未乘載孕婦6歲以下兒童者不得占用停車位，停車位識別證明應置於汽車前擋風玻璃明顯處，違者可處600元以上至1200元以下罰鍰。

議員張秉鈞接獲民眾陳情，義一路婦產科及小兒科總數超過10家以上，但路邊婦幼停車格總數只有一個，讓前往產檢及看診的婦幼相當不便。昨天會同員張顥瀚、陳宜共同辦理會勘，研議解決辦法。

張秉鈞說，基隆市婦幼停車格約120個，但目前已發出超過2000張婦幼停車證，婦幼停車格明顯不足，希望市府研議增設更多的婦幼停車空間，讓孕婦、媽咪及幼童得到更多的照顧。

議員陳宜是新手媽媽，女兒剛滿9個月大，她說，經歷過挺著大肚子去產檢、帶小嬰兒去打預防針找不到車位的狀況，更能體會媽媽的辛苦，以及婦幼政策的重要性。在議會總質詢時，她向市府爭取增設婦幼停車格，市府已在義一路附近設立一個婦幼停車格，但還是希望能增加，讓開車載小朋友的媽媽更方便。

張顥瀚表示，義一路為基隆市中心重要的交通幹道，上面有多間醫院及診所設立，雖然在周邊道路有多個停車位的劃設，但提供婦幼專用的車位明顯不足，為符合婦幼友善停車的需求，特別請交通處將信三路既有停車格變更為婦幼停車格。另外信三路及信四路未來是連結中正公園及港區重要的路段，因增設婦幼停車格時將設立停車指示牌，這部分應與城市景觀作結合。