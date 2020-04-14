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影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
基隆廟口夜市擬改全外帶？部分攤商反彈緊急喊停。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市擬改全外帶？部分攤商反彈緊急喊停。記者游明煌／攝影

基隆廟口夜市採取每日2千人總量管制後，人潮減少，民眾對攤商設置隔板批評很醜，攤商也多反映設隔板生意很難做。今天仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢通知，自20日起全部改為外帶，禁止內用，但引攤商有不同意見，這項通知緊急收回，桌椅都不收了。謝文賢表示，目前決定改採外帶和設隔板並行，隔板全部會客製化重做，符合各攤需求。

仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢今天通知各攤商，「為配合防疫政策，政府要求各攤的客人須用隔板間隔開，此法實在無法做生意，無奈只好採取變通方法，防疫期間禁止內用，只限外帶。請各攤把桌、椅、板凳、內用餐具設備都必須收起來，自20日早上8點開始實施」，但攤商收到後有不同意見意見。

基隆市政府為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，自12日起，對廟口及愛四路夜市實施容留人數總量管制，同時間該區域容留人數上限為2000人。由於部分現場用餐攤位民眾仍擠在一起，攤商設置隔板間隔，但實施以來，顧客都批太醜，攤商也反映，設隔板很難上菜，十分困擾，尤其一家人或認識的一群人，用隔板隔開很難用餐。

謝文賢說，原本是考量外帶是比較單純，帶了就走，不會停留，就不用社交距離，也不會超過2千人的人流管制，但全部都改為外帶，有一些攤商很緊張，有不同意見，認為會影響生意。因此，他向市府建議採取外帶和隔板兩者並行的方式，不收桌椅了，市府不反對，但隔板要全部重做，依各攤不同環境需求客製化，才能符合現狀。

一名攤商說，全部改採外帶影響很大，都不能在店裡吃，會失去來逛基隆廟口的意義。不少攤商認為，限外帶影響生意，「現場用才有到基隆廟口的感覺」，但贊成用比較美化的隔板，否則實在太醜了。

一名女顧客說，她覺得外帶很好，現在疫情嚴峻，好吃的哪一攤買到了，可以去附近廟的空地或階梯吃，不要和排隊的人潮擠在一起。

基隆廟口夜市擬改全外帶？部分攤商反彈緊急喊停。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市擬改全外帶？部分攤商反彈緊急喊停。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市擬改全外帶？部分攤商反彈緊急喊停。記者游明煌／攝影
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