蜜餞食品加工廠運作 製作台東青梅品牌
台東今年青梅契作收購價格，每公斤較去年提高3到5元，縣府農業處今天前往卑南鄉賓朗村美元蜜餞食品公司新建加工廠房區視察，未來，台東青梅可就地加工，不再西運，節省不少運費成本，創造地方就業機會。
農業處長許家豪表示，以往台東的青梅大部份依賴西部盤商採購，透過南迴公路運送到西部醃製，今年起，投資台東的美元公司，其中加工廠梅子醃漬設施已經啟用，梅農只要將梅子運送到卑南鄉賓朗村即可，不需要再路途奔波。
台東縣種植梅樹面積近6百公頃，約14萬5千株，年產量有1330公噸左右，今年市面大盤目前收購價為每公斤13元，美元公司加碼收購契作價格從17元提升到20元，預計採購4百公噸左右。美元公司董事長林東隆表示，公司預計青梅收購到5月上旬。
許家豪處長說，今年有加工廠的進駐，縣民將可以品嘗在地生產、製造的各式梅品，包括冰梅、奶油話梅、烏梅、綠茶梅、紅肉話梅等一系列優質產品。
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