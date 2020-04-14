蜜餞食品加工廠運作 製作台東青梅品牌

台灣新冠肺炎確診案379，從家庭主婦變成酒店女公關，中央流行疫情指揮中心9日宣布，全台八大行業只要有男、女陪侍，無論是舞廳或其他場所都要停業。基隆著名「鐵支路」卻照常拉客，里長李隆進說，尋芳客如果有實名制還好，但當地都是非法營業，疫情當下，讓人擔心成為防疫破口。

2020-04-14 00:30