宜蘭縣府備妥電腦網路 供防疫停課弱勢生優先用
宜蘭縣政府今天表示，為因應新冠肺炎可能造成停課，已準備5000台電腦與500個免費網路門號，提供停課時弱勢學生優先使用，不用擔心屆時學習受阻。
為避免新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能造成校園停課及學習中斷，宜蘭縣政府日前超前部署，已要求縣內學校建構停課期間各項學習措施，除透過視訊會議、線上教學及居家演練等，加強師生熟練各項學習平台運用外，也讓老師們都有線上教學能力，確保教學不中斷。
不過，線上學習需具備手機、平板或電腦，家中也必需具備網路環境才可上網，部分弱勢學生可能因缺少相關設備支援，居家學習權益恐受損。
宜蘭縣教育處指出，經盤點調查，目前縣內無平板、電腦的國中小學生約有3000人（含弱勢學生），無網路服務的學生約有1500人。
縣政府因應這個問題已準備5000台Chromebook電腦，以及500個免費SIM卡網路門號；若未來因疫情停課，這些設備與門號都會優先提供縣內弱勢學生使用，保障受教權益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言