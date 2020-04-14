宜蘭縣府備妥電腦網路 供防疫停課弱勢生優先用

宜蘭縣政府今天表示，為因應新冠肺炎可能造成停課，已準備5000台電腦與500個免費網路門號，提供停課時弱勢學生優先使用，不用擔心屆時學習受阻。

為避免新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能造成校園停課及學習中斷，宜蘭縣政府日前超前部署，已要求縣內學校建構停課期間各項學習措施，除透過視訊會議、線上教學及居家演練等，加強師生熟練各項學習平台運用外，也讓老師們都有線上教學能力，確保教學不中斷。

不過，線上學習需具備手機、平板或電腦，家中也必需具備網路環境才可上網，部分弱勢學生可能因缺少相關設備支援，居家學習權益恐受損。

宜蘭縣教育處指出，經盤點調查，目前縣內無平板、電腦的國中小學生約有3000人（含弱勢學生），無網路服務的學生約有1500人。

縣政府因應這個問題已準備5000台Chromebook電腦，以及500個免費SIM卡網路門號；若未來因疫情停課，這些設備與門號都會優先提供縣內弱勢學生使用，保障受教權益。