兩隻黑翅鳶落巢被救起 花蓮志學師生保持社交距離野放

去年底有民眾在花蓮壽豐鄉縣道193路邊，發現2隻落巢的2級保育類黑翅鳶幼鳥，送至花蓮縣野鳥學會鳥類收容中心安置。在志工照顧下，黑翅鳶已茁壯成熟，今天在志學國小師生保持約10公尺「社交距離」的目送下，祝福2隻黑翅鳶成長重回野地。野鳥學會提醒，若發現雛鳥掉落，勿輕易碰觸，若需要協助可聯絡學會。

花蓮縣野鳥學會表示，黑翅鳶成長為成鳥後，眼睛會變成漂亮的紅色，屬肉食性，平常用夾子餵食乳鼠，都是人工照料，應該花費有上萬元，都是心血結晶。今天在志學國小野放，小朋友都期待看黑翅鳶展翅高飛，並依照老師指示保持距離，還興奮地跟黑翅鳶揮手說再見。

野鳥學會理事長劉國棟指出，本來在志學國小有保安林宣導課程，剛好黑翅鳶已可野放，就趁難得機會讓小朋友上一堂生態課，往年從2、3月開始，就會有雛鳥落巢情形，可能是學飛時技術不好掉落下來，有民眾發現就送到學會來，會協助照顧直到成長再野放，這2隻黑翅鳶就是從雛鳥開始養了大概3、4個月，於是在周遭有許多樹木的志學國小野放。

劉國棟說，在近10年前在鳳林出現第一筆黑翅鳶紀錄，這幾年繁殖得很快，現在花蓮都可發現牠們蹤跡。他提醒，如果看到落巢的雛鳥，不要立刻用手撿起來，可能餵錯東西，且會留氣味在小鳥身上，不利於母鳥接近，基本上保護牠，看能不能飛回巢裡，若真的沒辦法，可聯絡野鳥學會協助。

志學國小校長陳立輝表示，志學國小長期做野鳥觀察研究，在108年校訂課程主題就是「生態」，學校持續鳥類調查將近10年，紀錄中在校園裡不重複的鳥類就有30餘種，這次野放過程相信對小朋友來講很震撼，可學習尊重生命。