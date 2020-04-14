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減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園 暖暖先達標

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影
減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影

每年都很搶手的基隆市公立及非營利幼兒園招生登記，今年度將在5月2、3日開放線上系統報名，市長林右昌今天指出，基隆市2歲幼兒入園比率達33%，市府近年來努力推動各小學全面附設幼兒園，目前暖暖區已經達標，其他各區也在努力中，期許減輕青壯家庭的教育負擔。

市府教育處表示，基隆市公立及非營利幼兒園招生登記，今年度將在5月2日9至下午3時、3日9至12時，開放線上系統報名，符合優先入園資格的家長則在幼兒園現場報名，登記完成統一於5月3日下午1時30分進行線上抽籤。未額滿的幼兒園，今年度增加第二次線上登記機會，讓備取或尚未報名的幼兒，可以在4日9時至12時，再次上線登記，增加幼兒入園機會。

教育處指出，今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」就增加13班207個名額，暖暖區更是全區的公立幼兒園100%設置「幼幼專班」！基隆市2至3歲幼幼專班共提供442個收托名額，完整銜接托嬰中心231名嬰兒的入園需求，使基隆市2歲幼兒入園比率，率先達到33%的入園指標。

林右昌說，自他上任之初，為了讓青壯年的市民能夠安心工作，特別加強對於幼兒及老人的照顧，吸引大家遷居到基隆，目前2至3歲幼兒入園率達到全國最高的33%，從103年的8.2%，到106年的12.61%、107年的15.7%、108年的22.7%，一直到109年的33%，成長幅度高達4倍。

市長指出，市府努力推動各小學都有附設幼兒園，目前暖暖區已經達到100%設置的目標，其他各區也在努力中，預計公共化幼兒數量將可以達到7成，減輕青壯家庭的教育負擔，各附設幼兒園的設施設備都很好，軟硬體也都非常到位。

林右昌說，教育處為辦理公立及非營利幼兒園招生登記作業，還特別設置一個介面，民眾只要掃瞄QR-Code，便可以即時掌握所有公立及非營利幼兒園的登記狀況，方便家長為家中的寶貝選擇最適合的幼兒園。

教育處表示，基隆市公立及非營利幼兒園今年度共核定4297個名額，扣掉原園直升的幼兒後，實際可招收人數為1960名。4月24日前，戶口設籍基隆市的2歲至5歲幼兒，都可使用「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統(https://parents.kl.edu.tw）」報名，家長也可透過「即時揭示系統(https://show.kl.edu.tw)」，隨時掌握各幼兒園報名情形，登記時間截止前，都可線上更換所要登記的幼兒園，為幼兒選擇最適合而且中籤機率最高的園所就讀。

減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影
減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影
減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影
減輕家長負擔基隆各小學全面附設幼兒園，暖暖先達標。記者游明煌／攝影

幼兒園 基隆 林右昌

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