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青梅就地加工 台東人也能吃得到

中央社 / 台東縣14日電

台東青梅往年都賣到外縣市，為了讓台東在地人吃到品質優良的青梅加工產品，民間加工廠在今年投入運作並高價契作收購。

台東縣政府農業處長許家豪今天前往台東縣卑南鄉賓朗村的美元蜜餞食品廠新建廠視察，他感謝董事長林東隆投資台東，讓台東優質青梅可以就地加工，不僅節省運費成本，也能創造地方就業機會。

許家豪表示，台東縣種植梅樹的面積將近600公頃，約14萬5000株，年產量1330公噸左右，主要集中在縱谷各鄉鎮、年產量將近800公噸，其中以池上鄉455公噸的年產量高居全縣第一。

許家豪表示，今年台東青梅每顆都是大粒果，皮薄肉多、果形色澤佳，感謝美元公司加碼收購，預計採購400公噸左右，在台東新建工廠加工，創造利多及就業機會。

台東縣政府農業處表示，以往台東的青梅大部份依賴西部盤商採購，透過南迴公路運送到西部醃製，今年起，投資台東的美元公司加工廠，其中梅子醃漬設施已啟用，梅農只要將梅子運送到卑南鄉賓朗村即可，不需要再路途奔波。

林東隆表示，去年農糧署採購青梅的價格是每公斤15元，公司與台東梅農的契作價格是17元，今年提升到每公斤20元，目前外面大盤收購價則已跌到13元，而公司的收購價格比去年高出3至5元左右，從4月8日開始進廠，預計收到5月上旬左右，總收購量應可以達到400公噸左右。

許家豪表示，今年縣民將可以品嘗到在地生產、製造的各式梅品，如暢銷的冰梅、奶油話梅、烏梅、綠茶梅、紅肉話梅等一系列優質產品，保證無糖精、無甜精、無防腐劑

台東 防腐劑 農糧署

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