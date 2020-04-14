宜蘭監獄受刑人化身摺紙高手 驚豔作品布置迴廊超亮眼

疫情期間病例不斷增加，每天聽到或見到新聞都讓人心驚，宜蘭監獄為穩定受刑人情緒，特別規畫摺紙特殊藝文班以紓解情緒，很多雖是硬梆梆的一雙男人手，也能巧妙出摺紙蓮花、紙船和手提紙袋，再搭配剪紙和紙雕布置迴廊，讓人眼睛為之一亮。

監獄教化科輔導員提供坊間書籍參考，加上教區教誨師在網路搜尋影片教學，鼓勵受刑人透過折、剪、刻、黏等技巧抒發內在心境，大家信手拈來以紙張、紙袋、樹葉、瓦楞紙箱或垃圾袋，充分運用環保回收素材，融入創意巧思，作品令人驚豔。

眾多創作中，以呈現懺悔自新意象及對親人思念的作品，最能打動人心。班長「小泰」有感而發說，一張平面的紙看似平凡，化成「紙上奇蹟」可以開拓視野，改變生活態度，他更加珍惜身邊所有人事物。

學員阿仁也說，凝聚同學彼此的創作靈感，激盪無限想像，又可訓練自己手、眼、腦的協調性與專注力，「若一不小心稍有閃失，需要加倍心血才能修補回原創的構想，深深體會到人生一步都不能走錯。」

「這裡比任何機關都在乎防疫」，新學員猴子笑稱，比起之前在外面的風聲鶴唳，第一次感覺在監服刑是這麼的安全，還能學到特殊才藝，始料未及的收穫。