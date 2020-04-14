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宜蘭監獄受刑人化身摺紙高手 驚豔作品布置迴廊超亮眼

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
眾多受刑學員從摺紙鶴及紙蓮花開始學起。圖／宜蘭監獄提供
眾多受刑學員從摺紙鶴及紙蓮花開始學起。圖／宜蘭監獄提供

疫情期間病例不斷增加，每天聽到或見到新聞都讓人心驚，宜蘭監獄為穩定受刑人情緒，特別規畫摺紙特殊藝文班以紓解情緒，很多雖是硬梆梆的一雙男人手，也能巧妙出摺紙蓮花、紙船和手提紙袋，再搭配剪紙和紙雕布置迴廊，讓人眼睛為之一亮。

監獄教化科輔導員提供坊間書籍參考，加上教區教誨師在網路搜尋影片教學，鼓勵受刑人透過折、剪、刻、黏等技巧抒發內在心境，大家信手拈來以紙張、紙袋、樹葉、瓦楞紙箱或垃圾袋，充分運用環保回收素材，融入創意巧思，作品令人驚豔。

眾多創作中，以呈現懺悔自新意象及對親人思念的作品，最能打動人心。班長「小泰」有感而發說，一張平面的紙看似平凡，化成「紙上奇蹟」可以開拓視野，改變生活態度，他更加珍惜身邊所有人事物。

學員阿仁也說，凝聚同學彼此的創作靈感，激盪無限想像，又可訓練自己手、眼、腦的協調性與專注力，「若一不小心稍有閃失，需要加倍心血才能修補回原創的構想，深深體會到人生一步都不能走錯。」

「這裡比任何機關都在乎防疫」，新學員猴子笑稱，比起之前在外面的風聲鶴唳，第一次感覺在監服刑是這麼的安全，還能學到特殊才藝，始料未及的收穫。

宜蘭監獄表示，紙藝作品除了摺紙之外，還能運用撕紙、刻紙或黏貼等動作，變化無窮，紙蓮花或紙鶴等會有固定的單位收取，換取微薄收入；該監陸續成立26個藝文班別，包含彩繪、樂器、舞蹈、舞獅等，藉由藝術療癒過程，收容人習得一技之長，也重拾回歸社會的信心與勇氣。

搭配中國傳統的剪紙和紙雕技藝，運用時尚的摺疊設計作品，讓迴廊變得溫暖又亮眼。圖／宜蘭監獄提供
搭配中國傳統的剪紙和紙雕技藝，運用時尚的摺疊設計作品，讓迴廊變得溫暖又亮眼。圖／宜蘭監獄提供
結合現代日系與歐系的摺紙藝術作品，用來布置迴廊非常有特色。圖／宜蘭監獄提供
結合現代日系與歐系的摺紙藝術作品，用來布置迴廊非常有特色。圖／宜蘭監獄提供
經過摺紙藝術班練後，讓受刑人個個都是摺紙高手，充分展現令人驚豔的紙上奇蹟。圖／宜蘭監獄提供
經過摺紙藝術班練後，讓受刑人個個都是摺紙高手，充分展現令人驚豔的紙上奇蹟。圖／宜蘭監獄提供

監獄 受刑人

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