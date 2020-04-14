微型保險涵蓋率達九成 基隆照顧中低收入戶7千人受益

基隆市市長林右昌宣布，自明天起，新增4千多位15歲至75歲中（低）收入戶民眾投保南山人壽團體微型傷害保險，效期1年，期滿後可續保，若不幸遭遇意外導致失能或不幸往生，可獲1萬5千至30萬保險理賠，讓基隆市微型保險涵蓋率提升至9成，有7千多人受益。

社會處長吳挺鋒表示，社會處自2016年起結合南山人壽與南山人壽慈善基金會捐贈保費，為列冊中（低）收入戶民眾投保1年期「集體投保型」微型傷害保險，集體投保須由民眾親自申請，因需配合工作時間或資訊取得不易等因素，到去年續保人數自5364人逐年下降至2344人。

社會處為提昇微型保險涵蓋率，去年7月由金管會主委顧立雄率保險局及產(壽)險公會至基隆市共同研商推動「團體」微型傷害保險，由南山人壽慈善基金會捐贈保費，信心慈善事業基金會擔任受贈單位並代繳保費，再由市府提供符合名冊予南山人壽核保後納保，簡便投保流程，保額30萬，依其意外失能程度，可獲1萬5千至30萬保險理賠。

林右昌說，原集體保險投保民眾將於保險屆滿後自動納入團體微型傷害保險，加上本次新增保戶，約有7千多人受益，投保涵蓋率自原本31% 預估提升至90%。

林右昌表示，透過民間、地方及中央共同合作，建構基隆市社會安全網絡，年滿15歲至75歲符合中(低)收入戶資格之民眾投保1年期南山人壽團體微型傷害保保險，讓弱勢民眾多一分保障。