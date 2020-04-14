台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

台東一名原住民就業服務專員保羅，今天隨團隊前往東海岸部落發放防疫口罩，途中來到東河鄉泰源幽谷登仙橋，他Kuso的向一群台灣獼猴做防疫宣導，影片PO上臉書後，引起廣大迴響。網友不僅笑翻天，也稱「這是最棒的防疫宣傳影片」。

「沒想這麼多，就是想讓大家輕鬆一下。」保羅說，現在疫情新聞每天都在報，大家心情上都很沉重，想說來到泰源登仙橋，看到一群猴子，乾脆就順道來做個防疫宣導，雖然對象是猴子，但也是提醒大家避免接觸野生動物，和加強防疫觀念啦。

影片中，保羅一開始向猴子打招呼，必表明來送口罩，順便宣導一下，「現在疫情很嚴重，人傳人，猴子也會傳給人喔！記得要洗手」。只見猴子聽了立刻閃開，保羅也請同行的督導宣導，督導配合演出說「除了人傳人，動物也會傳染」。

保羅和督導一搭一唱，提醒猴子也要小心，要召開猴子的部落會議宣導，也要保持社交距離。影片PO上臉書，立刻引起上百網友分享，並留言「這是最棒的防疫宣傳影片」、「宣導效果十足」、「現在少見猴子，他們也多起來防疫了」。

據了解，莫拉克風災時，曾受困大武的保羅，曾以記者自稱，用手機拍下記錄現場實況風災慘況，幽默的口文和深動的表情，吸引無數民眾觀看。這次他現身自拍防疫宣導Kuso影片，再次獲得網友稱讚，達到宣傳效（笑）果。