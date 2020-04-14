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美返婦1家4口違規外出就醫確診 重罰170萬

中央社 / 基隆市14日電
受新冠肺炎疫情影響，民眾前往醫院看診的頻率大減，許多診間病患明顯減少。記者杜建重／攝影 (資料照片)
受新冠肺炎疫情影響，民眾前往醫院看診的頻率大減，許多診間病患明顯減少。記者杜建重／攝影 (資料照片)

基隆1名婦人和媳婦及2名孫女返台後居家檢疫，婦人因出現徵狀到醫院採檢，1家4口隔天違規外出就醫，基隆市衛生局今天表示，婦人事後確診開罰100萬，媳婦70萬。

基隆市衛生局今天表示，這名婦人3月19日與媳婦和2名孫女從美國返台後在基隆實施居家檢疫，3月21日婦人因體溫稍高和喉嚨痛在衛生局安排下到衛生福利部基隆醫院篩檢。

衛生局人員苦口婆心勸說居家檢疫期間不得外出，但婦人因想轉移居家檢疫住所到台北市並在北市就醫，未等檢驗報告結果出爐，婦人3月22日與媳婦和2名分別1個月和2歲孫女搭計程車與到北市醫院就診。

衛生局指出，這名婦人事後確診罹患新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），衛生局立即匡列媳婦、2名孫女、計程車司機、與婦人同住的小姑及婦人的丈夫共6人採檢送驗，婦人的丈夫經檢驗後也確診，其餘5人則陰性，2名確診病患現正在醫院接受治療。

基隆市衛生局長吳澤誠上午在市務會議後記者會向中央社記者表示，4人自3月22日外出後就未返回基隆住在外縣市，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰婦人新台幣100萬元，媳婦70萬元，至於2名孫女依「行政罰法」規定「未滿14歲人之行為，不予處罰」，市府將行政指導予以警告。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，衛生局今天將開出行政處分書，收到處分書7日內須繳清罰鍰，如有不服，可在收到處分書次日起30日內透過衛生局以基隆市政府名義轉送衛生福利部提出訴願。

衛生局 基隆 媳婦

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