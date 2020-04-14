花蓮鯉魚潭賞螢 防疫實名制管控人流

受新冠肺炎疫情影響，鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑活動延至17日至5月2日舉行，全面採網路報名及實名制措施，取消現場報名，且每梯次遊客上限為150名。

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮重要賞螢地點，每年4、5月是賞螢季，環潭步道可見螢光點點，以黑翅螢為主。今年賞螢活動受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不但延期，人流也定出上限。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2020鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動將於4月17日至5月2日間每週五、六舉行，活動期間每日晚上7時及8時各1梯次，每梯次遊客上限為150名。

縱管處長郭振陵表示，配合中央流行疫情指揮中心管控景區人流的規定，今年度的賞螢活動將於鯉魚潭環潭步道入口二側設置管制點，己報名完成的遊客請於潭南「延壽亭」報到，並配合志工量測額溫、手部酒精消毒及戴口罩等防疫措施。

郭振陵說，為提供遊客安全賞螢環境，疫情期間請民眾能夠體諒配合，其餘日期（週一至四、週日）沒有管制賞螢人數總量時，歡迎民眾自行前往。也提醒注意夜間活動安全性，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，照明手電筒也要加罩紅色玻璃紙降低光害，避免影響螢火蟲生態。

賞螢志工導覽全程免費，同時結合台灣好行縱谷花蓮線自4月17日起每週五、六去程晚間6時、回程晚間8時的火金姑專車「賞螢套票」，自花蓮火車站發車，票價120元，民眾購買賞螢套票後除了可搭乘接駁專車外，也可持活動票券至活動現場兌換伴手禮。