馬太鞍部落復育古來種陸稻 學童下田體驗盼傳承

原民古來種陸稻在花蓮馬太鞍部落保種復育，光復鄉光復國小學生日前在耆老及青農的帶領下，赤腳下田體驗插秧，學習並認識餐桌上食物的生產過程，並串接先人的文化與智慧。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場自2018年開始協助馬太鞍部落復育黑芒紅米稻種cilipeday，今年部落開始自主育苗及種植，並邀光復國小參與，讓古老的品種代代相傳。

花蓮農改場表示，早在20年前就走進原鄉部落蒐集各種陸稻，目前收藏陸稻品系達247種，每年不斷繁殖與更新稻種。前年馬太鞍部落青年想要找回過去長輩種植的稻米，透過O'rip生活旅人工作室的引介找到支援。

看到大家的努力，部落耆老82歲吳連妹阿嬤也拿出放在冰箱好幾年的cilipeday稻榖出來種。她說，以前只有在結婚喜慶或祭儀才能嘗到，可是她15歲以後就沒吃過了。而這種米的味道難以忘懷，所以阿嬤就保留了一些種子，堅持每年種一點，近年因體力無法負荷沒再種植，一直放在冰箱裡。

cilipeday意思為「有毛的糯米」，毛指的是稻穀外殼上的長芒。因為管理、收割及打穀很麻煩，族人漸漸不再種植。

花蓮農改場表示，古老的陸稻品系具有耐氣候逆境、抗病蟲害等特點。古來種連結祖先的傳統智慧，「種回去」不但維持陸稻抗耐逆境的基因庫，也間接協助復興傳統農耕文化。

去年花蓮農改場特別委託輔導師陪伴族人找回傳統製作酒釀的方式，開發創意米食料理，鼓勵耆老分享傳統掃帚編織方法，並舉辦3場次推廣體驗活動，讓古老的陸稻走入現代生活。

花蓮農改場指出，馬太鞍族人累積這2年種植陸稻的經驗，今年有信心自己育苗及種植，光復國小學童體驗、學習傳統農耕文化，相約7月再回來協助手工割稻。透過做中學的食農教育，不但學童認識餐桌上食物的生產過程，也串接起祖先的文化與智慧，激發大家保種復育的決心與族人向心力，讓古老陸稻再度傳香，並賦予新生命。