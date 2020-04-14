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科技防疫 花市3D列印防護面罩及紫外線殺菌機

中央社 / 花蓮縣14日電

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫用品不敷所需，花蓮市公所員工參考公開資訊，利用3D列印機自製防護面罩，提供面對洽公民眾的第一線人員使用，也改良一組紫外線殺菌機，放圖書館使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，防疫物資添購不易，花蓮市立圖書館員柯文仁參考臉書公開社團「Open Source COVID19 MedicalSupplies」3D防護面罩設計資訊，改良成適合東方人頭圍使用的3款防護罩。

柯文仁說，3D列印從無到有，利用噴頭噴出高溫塑料，反覆堆疊成一面防護罩，非常耗時，1個面罩需要超過1小時製作時間，經一週改良測試，現在9小時就可製作12個符合東方人臉型、頭圍的塑膠面罩，成本約新台幣10元。

花蓮市長魏嘉賢今天前往圖書館關心防護面罩製作，他說，經改良後的防護面罩已產出50個，會持續製作，並優先配發給服務民眾的第一線職員、志工及參與「安心即時上工」計畫的人員。

此外，柯文仁也參考市面上販售的圖書館殺菌機構造，自製一款簡易版紫外線殺菌箱，成本不到市售價格的一半，只要把箱子蓋上，就能開啟紫外光殺菌燈管，不到1分鐘就能完成消毒，開啟箱子後，燈光就會轉換成不傷眼的LED燈，製作規格可洽花蓮市圖書館。

市立圖書館長陳怡琳表示，所內共有3處圖書館據點，每一本歸還的書，都會進行消毒作業，紫外線消毒箱則提供民眾借書時使用，這款自製紫外線殺菌箱將放置圖書館樂齡分館，補齊館內防疫設備。

圖書館 紫外線 疫情

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