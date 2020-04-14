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台中港加強邊境防疫船舶垃圾逐袋檢查 加裝防鼠盾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中港入港船舶，都需懸掛防鼠盾。。圖／台中港分公司提供
台中港入港船舶，都需懸掛防鼠盾。。圖／台中港分公司提供

為防堵非洲豬瘟及鼠疫疫情跨境傳播，台中港務分公司配合交通部航港局及衛生福利部疾病管制署，在港區內進行防疫宣導、管制船舶垃圾收受、實施公共區域環境消毒、每月抽查業者防治紀錄與現地環境衛生等作為，強化區域聯防效果。

新冠肺炎防疫同時，為避免船舶自非洲豬瘟疫區攜入含病毒之肉品，台中港務分公司也針對到港船舶，採一律不收廚餘措施，另針對船舶垃圾部分，不論本國或外國籍船皆須先向港務分公司提出申請才收受清運，且逐袋檢查，一經發現廚餘混雜則予以退回，如有再犯情形則列入拒收名單中。

為因應大陸鼠疫疫情，台中港務分公司辦理座談會宣導鼠疫防治方式，也會同港區相關業者配合疾管署進行港區環境之消毒、投藥、滅鼠滅蚤作業，定期抽查承租業者鼠疫防治紀錄與現地環境衛生辦理情形，另透過AIS(Automatic Identification System/自動識別系統)定時向在港船舶廣播正確懸掛防鼠盾訊息，提高防鼠盾懸掛率，有效加強邊境管制措施，防範鼠疫境外移入風險。

台中港務分公司表示，為維持港區整體環境及人員健康，防疫工作很重要，相關防治作業之進行刻不容緩。

台中港務分公司與委外合格廠商逐袋檢查船舶垃圾。圖／台中港分公司提供
台中港務分公司與委外合格廠商逐袋檢查船舶垃圾。圖／台中港分公司提供

非洲豬瘟 疫情

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