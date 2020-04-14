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花蓮市利用3D列印機 自製防疫塑膠防護罩
新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮市立圖書館上網搜尋非專利設計圖，利用3D列印機自製塑膠防護罩，9小時可做12組，再添購透明塑膠片安裝而成，配戴方便，成本只要10元，且固定環原料為玉米鬚，容易分解。塑膠防護罩將提供縣鄉鎮圖書館館員等人使用，若其他單位有需求可向市立圖書館聯繫。
花蓮市立圖書館館員柯文仁說，防疫面罩是依照網路上「Open Source COVID19 Medical Supplies」非專利的設計圖製作而成，所有人都可以下載圖檔再修改，不能做商業使用，現在已有3款不同尺寸的防護罩。
柯文仁與其他館員將3D檔案送進列印機，印表機會加熱塑料，以噴頭噴出高溫塑膠，逐層堆疊直到成品，經多次調整才有完整且更貼合臉部的防護罩。3D列印非常耗時，剛開始列印1個面罩固定環要花超過1小時，現在9個小時約可製作12個。
花蓮市長魏嘉賢表示，防疫設備現在市面上很難買到，原本市公所就有3D列印機，決定按照東方人的臉型和頭圍設計製作防護罩，目前已經製作約50個防護罩，提供市公所第一線服務人員，透過防護罩可保護洽公民眾，讓更多人安心。
魏嘉賢說，目前已準備添購紫外線國書殺菌箱使用，若有其他圖書館欲了解紫外光殺菌箱的製作方式，圖書館可提供紫外光殺菌箱的相關製作規格，另外民眾可以透過花蓮市圖UDN電子書線上借閱讀。
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