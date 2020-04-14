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影／明媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張 基隆限令內殿百人

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影

明天媽祖生各地廟打恐爆參拜人潮，讓防疫工作緊張，基隆政府今天限令各廟宇都要設人流總量管制，內殿最多不能超百人，市長林右昌上午到市區信仰中心慶安宮了解人流管制及進出動線規畫，要求明天各廟宇都要依規定辦理，內殿、外殿都以不超過百人為限。

林右昌說，明天是媽祖生，很多人都來廟裡拜拜，因此特別到信仰中心慶安宮來視察，從廟入口進入有設置單一出入口量體溫、噴酒精，內殿限100人，外殿也是100人，進行總量管制，做得非常好。另外，民眾在廟內外都要保持社交距離，燒金紙時集中放置，由廟方人員代燒，不要擠在一起燒。

林右昌表示，慶安宮規畫很完備，呼籲其他廟宇都要比照辦理，必須進行人流總量管制。也會請警方人員到廟宇協勤，確保防疫工作的進行。

慶安宮主委童永表示，明天瘋媽祖，會有很多人，因此進廟動線都規畫好了，龍門進、虎門出，希望各位信眾配合，人太多時就在廟埕參拜就好，廟方已設好供桌，地上也都貼有貼紙，隔開適當距離。廟方派人在內殿出入口拿計數器數人頭，超過百人就不能進入，只能留在廟埕處拜拜。

明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影
明天媽祖生各廟恐爆人潮防疫緊張，基隆限令內殿最多百人。記者游明煌／攝影

林右昌 媽祖

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