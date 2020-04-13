逛東大門夜市明起戴口罩 管制最多5千人進入

花蓮縣政府依據中央流行疫情指揮中心規定室外社交距離為1公尺，訂定東大門夜市總量管制上限為5千人，預計明天（14日）開始實施，並減為4個出入口於每天18時至22時於各出入口派員控管進入夜市人數。

觀光處副處長張志翔表示，為規畫單一出入口管制，將東大門夜市的福町夜市、原住民一條街、各省一條街及自強夜市四區夜市，分別有4個出入口，並由縣府派駐人力於各出入口加強宣導消費者進入夜市戴口罩；縣府採購紅外線熱顯像儀到位後也會派專人協助監測體溫，為防疫把關。另因自強夜市緊臨自由街日出香榭大道工程，基於考量工程施工安全，將於工程完工後檢討是否開放。

觀光處表示，東大門夜市共食區原本設置的桌椅依據社交距離將減少擺放椅子，並加寬桌子與桌子之間的擺設距離；熱門攤商應於地面標示社交距離１公尺供消費者排隊使用或發放號碼牌給消費者以避免群聚。建議遊客逛夜市勿邊走邊吃，也可以多利用電話或外送APP點餐，儘量少外出，減少感染危險。

對於未戴口罩的攤商和消費者，花蓮縣衛生局表示，先以勸導為主，後續將對違規者開罰。為確保攤商及消費者健康安全考量，縣府管制人員得拒絕未戴口罩消費者進入夜市。

東大門夜市早已於各出入口張貼禁止車輛進入徒步區內，但近日還是有多數民眾貪圖方便而闖入，尤其多為外送平台機車，縣府與夜市各區主委商討後，因攤商有補貨需求及近日因疫情影響生意不佳提早打烊，原訂平日18時至23時；假日17時至23時管制車輛進入時間，修正為不分平假日訂為每日17時30分至22時，此段時間禁止各式車輛進入夜市，違者將拍照並舉發。如外送平台業者機車直接騎至攤商取餐，攤商未盡告知事宜，縣府將依規定違規記點處分。