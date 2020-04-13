花蓮東大門夜市擴大防疫 14日起總量管制限5千人

花蓮東大門夜市是熱門觀光景點之一，面對五一連假人潮恐成防疫破口，花蓮縣消毒防疫大隊將於5月1日至3日擴大夜市公共區域消毒，並從明晚起限制東大門夜市總量管制5000人。

由於東大門夜市在清明連假湧入2萬3500人，遭中央流行疫情指揮中心列為11個景點警示區之一。面對即將到來的五一連假，縣府也加強防疫措施，消毒防疫大隊除了每天定期消毒，也將於5月1日至3日連假期間，擴大東大門夜市公共區域消毒作業，重點包括攤販周邊及公廁等處。

縣府觀光處副處長張志翔今天接受媒體聯訪表示，東大門夜市由福町、自強、原住民一條街、各省一條街4個夜市組成，依戶外1.5公尺社交距離計算，安全容納人數為6600人，但為從嚴管制，總量上限設為5000人。

張志翔進一步指出，東大門夜市僅開放4個出入口管制人流，預計從明天下午6時開始實施；此外，熱像儀月底到貨後也會安排人員監看測量體溫，並要求攤商依規定佩戴口罩，也派員勸導民眾進入夜市戴口罩。

另外，花蓮縣防疫消毒大隊平時針對縣轄內各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校及民眾洽公機關等處所，實施戶外公共環境消毒工作，防止縣轄內各人潮聚集處成為防疫破口。