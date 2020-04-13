花蓮女中校友與表姐做可愛造型馬卡龍 為抗疫人員打氣

花蓮女中校友廖薇與愛烘焙的表姐BoBo，都住在美國新型冠狀病毒疫情最嚴峻的華盛頓州，近期合作製播YouTube頻道「BoBo Cooking」，特別推出「向前線抗疫英雄致敬」的馬卡龍，有醫生、護理師、軍人、志工等等各種可愛的造型，希望大家學習後可分送出去，為抗疫人員打氣。

廖薇說，表姐BoBo15歲移民到美國，見媽媽非常思念台灣的菠蘿麵包，一有空就捏麵糰烤麵包，儘管沒有上過專業課程，不過想為親人做出撫慰思鄉之情的糕點，經常花上一整天窩在廚房研發學習，希望解媽媽的鄉愁，還能品嚐到幸福的滋味。

廖薇為推廣BoBo的糕點，在今年初決心讓這些精心製作的糕點分享出去，利用影像長才和表姐合作開設「BoBo Cooking」YouTube頻道，單純為了推廣，因此沒有藏私，材料、做法完全公開。

廖薇表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，看到前線醫生、護理師等防疫人員的辛苦與奉獻，因此想製作「向前線抗疫英雄致敬」的馬卡龍，有醫護人員、軍警及志工的造型，並為馬卡龍「戴上口罩」，希望用滿滿的敬意，感謝所有對抗病毒的英雄們，捍衛平安的家園。