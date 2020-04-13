東海岸悲歌 侏儒抹香鯨、綠蠵龜魂斷淺灘

宜蘭縣政府鼓勵高齡者加入服務行列，招募3400名高齡志工，最近幫他們投保最高額度400萬元意外險，另有意外實支實付及住院給付，全國以宜蘭的保障額度最高。高齡長輩以服務為榮，一名老婦人告訴子女「如果有一天我不在了，大厝裡不必放金銀珠寶，只要放一張志工證書」。

2020-04-12 22:39