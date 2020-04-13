東海岸悲歌 侏儒抹香鯨、綠蠵龜魂斷淺灘
台東又見海洋生物悲劇，今天傳出綠島燕子口附近岸際發現1尾死亡侏儒抹香鯨，另卑南鄉美麗灣前海灘，發現1隻死亡綠蠵龜，因死亡多時，嚴重腐爛，無研究價值，均現地掩埋。
海巡署東部分署第十巡防區指揮部表示，今天中午獲報案，綠島鄉燕子口附近岸際發現1尾死亡鯨豚，海巡人員抵達現場後實施現場管制，並對鯨魚屍體進行丈量，體長約120公分，體寬因外觀嚴重腐爛腫脹故無法測量。
第十巡防區指揮部指出，經通報鯨豚保育單位初步辨識品種為侏儒抹香鯨，因其外觀僅剩身體前半段殘骸，研判可能受到鯊魚及其他生物啃咬，經聯繫國立成功大學鯨豚中心，該中請求協助採取一塊骨頭樣本，即將鯨魚屍體就地掩埋。
另，今天上午10時25分，在美麗灣岸際也發現1隻死亡綠蠵龜，因死亡多時，無研究價值，經通報台東縣政府後，也就地掩埋。
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