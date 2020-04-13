基隆疫情穩定 市長送雞精為第一線防疫人員加油打氣

基隆市長林右昌今天到中正區衛生所，慰問衛生局和各區衛生所代表。林說，基隆疫情控制非常穩定，這是第一線防疫人員跟市民共同努力的成果，只要市民遵照政府防疫指引，就可維持現有防疫成果，保有健康跟安全的生活環境。

市府也準備雞精，由林右昌送給衛生局疾病管制科和衛生所代表，幫大家加油打氣，希望防疫人員維持健康，繼續為防疫努力，為市民的健康和安全把關。

林右昌表示，基隆市防疫工作做的非常徹底，居家隔離累計人數超過1百人，到昨天只剩下4個人。居家檢疫人數累計達7百多人，目前也只剩下2百多人，確診案例仍維持6例，都是境外移入，疫情控制非常穩定。

林右昌說，疫情穩定是所有第一線防疫人員跟市民共同努力的成果，非常珍貴。只要所有市民遵照政府的防疫指引，大家就可維持現在防疫成果，保有健康跟安全的生活環境。