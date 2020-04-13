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只要4小時 宜蘭補助設首座新冠肺炎檢驗室

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府補助國立陽明大學附設醫院設立新冠肺炎專責檢驗室，以往送台北的路程加上檢驗時間，要花2到3天才知檢驗結果，現在只要4小時，因應未來大量送檢時「超前部署」。圖／陽大提供
宜蘭縣政府補助國立陽明大學附設醫院設立新冠肺炎專責檢驗室，以往送台北的路程加上檢驗時間，要花2到3天才知檢驗結果，現在只要4小時，因應未來大量送檢時「超前部署」。圖／陽大提供

新冠肺炎疫情延燒至今，宜蘭疑似個案檢體必須送台北檢驗，路程加檢驗時間要花2到3天才知結果；要轉院的病人也須經過兩次採檢陰性，也就是6天確認後才能夠轉院，重症病根本人等不了。宜蘭縣政府補助醫院成立首座新冠肺炎專責檢驗室，只要4小時就能得知結果。

新冠肺炎檢驗室今天掛牌，是全國第一個由地方政府補助醫院所成立的專責檢驗室，這套設備位於陽大附設醫院。縣長林姿妙表示，目前全國雖有34家醫院等機構有能力做新冠肺炎檢驗，但仍有11個縣市沒有檢驗設備，檢體必須外送，「防疫工作不能等」，所以縣政府補助250萬元，由重大傳染病專責醫院的陽大附醫成立新冠肺炎檢驗室。

陽明大學校長郭旭崧表示，防疫視同作戰、速度決定一切，目前從宜蘭送檢體到台北檢驗要花2至3天，在這段時間無論病人或醫療人員都提心吊膽，有了設備在地檢驗後，4個小時就可以知道結果，非常迅速。

宜蘭從1月20日起至今共發現疑似個案624人，送交檢體719件，平均每天約送10件去台北，陽大附醫這兩套設備可檢驗48件檢體。郭旭崧說，縣府有遠見，防疫檢驗須「超前部署」，下一波政府若擴大檢驗時才能趕得上，而且他最近曾到各地了解防疫狀況，宜蘭縣政府是對於配合防疫，是動用最多經費下去做的縣市。

立委陳歐珀最近受理民眾服務案件時，病人要轉院到台北，必須經過兩次核酸檢側呈現陰性確定後才夠轉院，也就是至少要花6天，這對於重症的轉院病人根本不能等。

此外，衛生局長徐迺維也說，只要被醫師發現疑似病例採驗，當事人要住院隔離3天，換言之檢驗出來到第四天才能辦出院，佔用病床；專責檢驗室有負壓環境及病毒核酸檢測設備，因快速得知結果，至少可加速病房流動率三分之一以上，比較不會排擠其它病人住院。

新冠肺炎 衛生局 林姿妙

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