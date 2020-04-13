給長庚醫護打氣 生技公司送上營養品補給
全台醫護抗疫，基隆長庚醫院是基隆市急重症責任醫院，兆鴻生技今捐贈200盒黃金蜆蛋白營養品給長庚醫院，為第一線醫護人員加油打氣。基隆長庚院長陳建宗說，感謝公司行號及民眾關懷，這對醫護人員而言是很大的鼓勵。
兆鴻生技董事長徐登賢上午捐贈市價40萬，共200盒黃金蜆蛋白營養品給長庚醫院，為第一線醫護人員加油打氣，並對醫護人員在第一線防疫表達感謝，希望這些營養品有助於醫護人員增強體力，保持健康平安。
陳建宗說，基隆長庚是基隆市急重症責任醫院，面對重大疫情全院上下總動員，第一線醫護人員除了臨床工作，還要面對巨大心理壓力，看到同仁努力落實各項防疫工作相當感動，也感謝公司行號及民眾自發性捐贈物資，關懷醫院同仁。
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