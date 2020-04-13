防疫優先 林右昌：廟口若有疫情將封閉

基隆市府昨天起在廟口、愛四路夜市設置3處管制點，試辦同時容留總人數上限2000人，市長林右昌今天說，若廟口發生疫情，市府會採較為激烈手段封閉廟口夜市。

林右昌上午前往中正區衛生所慰問防疫人員，接受媒體聯訪表示，昨天經積極管制後，廟口夜市大概1000多人，廟口夜市有18個出入口，且旁邊就是市民生活區域，管制非常困難且複雜，昨天也發現一些缺失，例如三角錐被民眾或攤商移開，市府會改進。

另外，林右昌說，計數器今天會全部到位，攤商也配合購置隔板，呼籲民眾來到廟口盡量外帶，若要在此用餐一定要有間隔，若不遵守規定市府會先勸導，若勸導不聽就須處罰。

林右昌表示，處罰是最後手段，現在沒有一件事比防疫重要，萬一大家不遵守規定發生疫情必須封閉（廟口夜市）時，市府也會採取較為激烈手段，確保大家安全。

林右昌說，管制措施雖然沒辦法做到100分，不過至少有75分、80分，雖然管制難度很高，市府積極防疫大多數攤商和民眾都願意配合，大家遵照政府指引就能維持正常生活和健康。