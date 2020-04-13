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廟口管制破功？ 林右昌：沒做到100分 至少有75、80分

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今表示，廟口人流管制缺失會改進，希望大家遵照政府指引，確保健康跟安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今表示，廟口人流管制缺失會改進，希望大家遵照政府指引，確保健康跟安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府針對廟口夜市執行人流總量管制，昨天執行首日因出入管制未落實，被指「破功」。基隆市長林右昌今表示，沒有一件事情比防疫工作重要，缺失會改進，希望大家遵照政府指引；萬一有疫情「必須封的時候」，也會採取比較激烈的手段，確保大家的健康跟安全。

基市府昨天宣布廟口、愛四路夜市實施總量管制，同時間最高容留2千人。市府設置3個管制點，派人控管進出人數，但計數器竟不夠用，有人須以目測計算，加上擺放在騎樓管制出入的三角錐被移走，巷道也未派人管制，被質疑管制形同空話。

林右昌回應，防疫期間沒有一件事情比防疫工作還要重要，基隆廟口夜市率全台夜市之先，進行人流管制、分散，應該是全台灣唯一超前部署，依照中央指引做人流管制的夜市。

林右昌說，廟口夜市共有18個出入口，不像一般的夜市或市場只有1個、2個出入口，而且旁邊就是市民生活區域，管制非常的困難和複雜。昨天雖然沒有做到100分，不過「我想至少有75分、80分」。

林右昌指出，平常的時候廟口夜市多有數萬人，即便疫情發生期間，假日同一時間也有1萬人以上，昨天因為積極的管制作為，人流控制在1千多人。昨天發現的缺失，如三角錐因民眾和攤商覺得不方便移開，未來會改進，計數器今天全到位，攤商也配合購置隔板。

林右昌說，在廟口這麼小的地方，呼籲民眾儘量外帶，不要在當地用餐。如果一定要在那裡用餐，一定要做梅花座，也就是中央要有間隔，如果不遵守防疫相關規定，會先勸導，勸導不聽就必須採取比較強制的處罰手段。

夜市 林右昌 基隆

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