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五一連假遊客量管與否 台東：依中央指示辦理
台東縣旅遊同業公會、台東縣觀光協會等地方飯店、民宿、餐及伴手禮業者今天上午前往縣府，就五一勞動連假防疫應變措施與台東縣長饒慶鈴、縣府交觀處交換意見，會中達成共識：現階段以防疫為重點，由縣府與觀旅餐飲等業者全力做好防疫工作，是否總量管制，一切依中央指示辦理。
據了解，這場會議主要目的是在宣導業者如何申請紓困救助，從業勞工如因疫情有工作薪資上的實際損失該如何救濟，不過，會中多位飯店及民宿業代表都主動就觀光業現況，希望縣府協助，並表態希望縣府五一連假不要實施總量管制。
台東應否針對遊客數實施總量管制，連日來在地方網路社群引起討論，一般民眾擔心疫情，希望管制，但台東縣觀光、餐飲、伴手禮等業者，今天向縣長饒慶鈴反映，受新冠肺炎疫情影響，2月至今業績慘澹，希望五一連假不要量管。
會中共識是台東縣現階段以防疫為重點，且從縣府及業者做起，確實落實環境清潔消毒、員工健康管理等防疫措施，且要求所有來到台東的遊客配合必要的防疫規定。是否針對五一連假實施總量管制，一切依中央指示辦理。
縣府強調，為守住台東零確診，防疫期間遊客來台東，不論入住飯店（民宿）、搭乘大眾交通工具（飛機、火車、公車及客輪）、用餐前都要戴口罩及接受量體溫等，發燒就禁入飯店、餐廳及禁搭大眾交通工具。
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